【ほっぺちゃん】アミューズメントグッズを特別にサン宝石で限定発売！
通常はアミューズメント景品として流通する「ほっちゃん」関連グッズが、サン宝石にて特別に限定販売される。
＞＞＞販売されるほっぺちゃんグッズをチェック！（写真3点）
「ほっぺちゃん」グッズは、プライズとして登場したキャラクターアイテム。通常はアミューズメント施設を中心に流通する商品だが、今回特別に、トゥーンテイナーとサン宝石のみで小売販売を実施する。
販売されるアイテムは3種類。
「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」は、ほっぺちゃんを指にはめて楽しめる、かわいらしいぬいぐるみ指パペット。カラーは、ホワイト、ピンク、ブルー、イエロー、パープルの全5種類。お気に入りの色を選んだり、全色集めて並べたり、写真を撮ったりと、コレクション性の高いアイテムだ。
「ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子」は、ほっぺちゃんの世界観を楽しめる、インパクトのあるぬいぐるみ帽子。カラーは、ピンクとブルーの全2種類。サイズはフリーサイズで、イベントや写真撮影、親子のお出かけにもぴったりのアイテム。
「ほっぺちゃんトゥインクルシール」は、ドロップのような見た目がかわいい、ほっぺちゃんデザインのトゥインクルシール。きらめき感のあるビジュアルで、ノートや手帳、スマホケース、小物デコにもおすすめ。さらに、シールの中には「ミラクルほっぺちゃん」も入っている。
そしてサン宝石では、全国各地で開催する催事にて「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」「ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子」「ほっぺちゃんトゥインクルシール」を順次取り扱う。また、公式オンラインショップでは、2026年6月26日より「ほっぺちゃんトゥインクルシール」の販売を開始予定だ。
催事に足を運べる方は、ぬいぐるみ指パペットやぬいぐるみ帽子も含めた特別ラインナップが楽しめる。
遠方の方やオンラインで購入したい方は、通販で「ほっぺちゃんトゥインクルシール」をお求めいただける。
サン宝石ファン、ほっぺちゃんファン、キャラクター雑貨ファンにとって見逃せない限定企画、お見逃しなく。
＞＞＞販売されるほっぺちゃんグッズをチェック！（写真3点）
「ほっぺちゃん」グッズは、プライズとして登場したキャラクターアイテム。通常はアミューズメント施設を中心に流通する商品だが、今回特別に、トゥーンテイナーとサン宝石のみで小売販売を実施する。
販売されるアイテムは3種類。
「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」は、ほっぺちゃんを指にはめて楽しめる、かわいらしいぬいぐるみ指パペット。カラーは、ホワイト、ピンク、ブルー、イエロー、パープルの全5種類。お気に入りの色を選んだり、全色集めて並べたり、写真を撮ったりと、コレクション性の高いアイテムだ。
「ほっぺちゃんトゥインクルシール」は、ドロップのような見た目がかわいい、ほっぺちゃんデザインのトゥインクルシール。きらめき感のあるビジュアルで、ノートや手帳、スマホケース、小物デコにもおすすめ。さらに、シールの中には「ミラクルほっぺちゃん」も入っている。
そしてサン宝石では、全国各地で開催する催事にて「ほっぺちゃんぬいぐるみ指パペット」「ほっぺちゃんぬいぐるみ帽子」「ほっぺちゃんトゥインクルシール」を順次取り扱う。また、公式オンラインショップでは、2026年6月26日より「ほっぺちゃんトゥインクルシール」の販売を開始予定だ。
催事に足を運べる方は、ぬいぐるみ指パペットやぬいぐるみ帽子も含めた特別ラインナップが楽しめる。
遠方の方やオンラインで購入したい方は、通販で「ほっぺちゃんトゥインクルシール」をお求めいただける。
サン宝石ファン、ほっぺちゃんファン、キャラクター雑貨ファンにとって見逃せない限定企画、お見逃しなく。
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