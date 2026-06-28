トッピングのさくらんぼまで再現🍒レトロ喫茶で定番のクリームソーダとオムライスがアイスになったらしいぞ…！



一過性の流行では終わらなそうな「昭和レトロ」人気。

2026年6月1日に新たに登場した「クリソツ」「オムリン」という名のアイスも、昔なつかしい喫茶店のクリームソーダやオムライスがモチーフになっているんですっ。

このレトロかわいい商品、一体どこで手に入れられるの〜〜〜っ!?

【喫茶店のメニューがアイスに！】

三重県の伊勢神宮内宮前にあるお店や通販で人気のスイーツ「冷凍プリンソフト」。

こちらを手がける冷凍プリンソフト株式会社が新たに発売したのが、「クリソツ」と「オムリン」。「レトロかわいい商品をもっと販売したい！」との思いのもと、レトロ喫茶店のメニューから着想を得て開発されたといいます。

「クリソツ」はクリームソーダの見た目がそのままアイスに！ ソーダの部分はメロン味のかき氷、クリームの部分は三重県産牛乳を100%使用したミルクアイスになっているそう。サクランボのトッピングまであって、120点満点の完成度ですね！

冷蔵庫で20〜30分かけて解凍、または電子レンジ（500W）で20〜30秒チンするほか、解凍せずにそのままでも食べられます。

「オムリン」は喫茶店のオムライスをモチーフにしたアイス。外側のオムレツ部分はクレープ生地で再現し、内側には三重県産牛乳とタマゴを使用したプリンアイスと三重県産牛乳100%使用のミルクアイスを入れています。ケチャップ代わりにあしらった三重県産イチゴのソースもいいアクセント！

こちらは冷蔵庫で30〜40分かけて解凍するか、電子レンジ（500W）で20〜30秒チンするかして召し上がれ♪

【オンラインショップで販売中】

「クリソツ」は4個セットで1680円、「オムリン」は4個セットで1800円。冷凍プリンソフトの公式オンラインショップで販売中です。今後、「冷凍プリンソフト内宮前店」やその他店舗、イベントなどでの販売も展開予定だそうですよ！

プリンにクリームソーダ、オムライスとレトロ喫茶のメニューを再現したアイスシリーズ。夏のかわいいおやつに、お取り寄せしてみてはいかが？

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：冷凍プリンソフト、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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