スイーツ×アイドル。スイーツメディアufu.（ウフ。）がスイーツの「かわいい」「美味しい」「楽しい」文化を幅広い世代に広げるべく、新しい取り組みやイベント、コラボレーションを企画しました。2025年のAKB48小栗有以さんの企画に続き、第二弾として、アフタヌーンティー×アイドルの切り口で、アフタヌーンティーの魅力と楽しみ方、空間と時間の過ごし方を提案していきます。

通称「ジャムズ」。王道アイドルとして注目を集めるグループ。コラボイベントが決定

今回スイーツメディアufu.（ウフ。）が企画したアイドル×アフタヌーンティーコラボレーション。コラボする「ジャムズコレクション（Jams Collection）」は、2021年に誕生したアイドルグループです。通称「ジャムズ」で、『大好きな曲、大好きな人、可愛い、カッコいい、みんなの大好きなものが詰まってる』をコンセプトに、王道アイドルとして注目を集めるグループとして人気を集めています。メンバーの追加や新体制を経て、現在は7名で活動しています。メジャーデビューも果たし、日本武道館でのワンマンライブを成功させるなど、精力的な活動を行っています。

今回の企画では2025年にオープンして以来話題の「花と菓子 Puella（プエラ）」（横浜）がコラボレーション。

「花と可愛いが咲く体験型ラグジュアリーカフェ」としてすでに話題になり、代表の小北晃大氏は、兵庫県出身のスイーツデザイナーでかつて大阪・梅田で『Season&Co.（シーズンズアンドコー）』の立ち上げに携わるなど、お菓子のクオリティ、見た目のデザイン性も一級品。

今回は、メンバーそれぞれが監修したコラボアフタヌーンティーに加え、メンバー全員が参加する来店イベント（個別特典会）も開催。企画を記念して、ジャムズメンバーへの特別インタビューをお届けします。

「Jams Collection×花と菓子 Puella×ufu.コラボアフタヌーンティー開催決定」

■予約開始 6月20日（土）

■開催期間 7月1日（水）～8月14日（金）

■来店イベント（個別特典会） 8月7日（金）

本イベント開催に向けて、“ジャムズ”のメンバーに特別インタビュー。監修したケーキのこだわりや、好きなスイーツから美容のことまで、ここでしか聞けないようなお話もたくさん聞いてきました♡ 3か月にわたり、Jams Collection（ジャムズコレクション）メンバー7人のポートレイトとともにお届け！

連載第2回は、儚げで可愛らしいビジュアルとライブでの表現力のギャップで人気を集める津代美月さん。

推し活カラーは“パープル”。可愛いアフタヌーンティーで推し活してほしい♡

Jams Collection（ジャムズコレクション）は「津代美月率いる新グループ」としてオーディションが開催され、2021年3月3日に結成されました。そんな、グループ結成の立役者でもある津代さんは、等身大のコミュニケーションで長年ファンに指示されています。今回、活動のテーマカラーである「パープル」をテーマに、アフタヌーンティーでは津代さんが大好きなスイーツ“プリン”をフィーチャー。

津代さん「甘いもの中では特にプリンが好きです。柔らかいものよりもしっかり食感のあるものが好きで、プリンも固めのプリンが好きなんですよね。 今回のアフタヌーンティーではプリンアラモードをイメージして、プリンにフルーツとクリームを乗せて、パープルの飴とパープルのエディブルフラワーで可愛くデコレーションしていただきました！ 固めのプリンにほろ苦いカラメルが美味しいです。

今回のアフタヌーンティーはメンバーカラーのリボンとドリンクが付いているのが超かわいいポイント！ ジャムズは女の子のファンの方も多くて、いつも可愛いところで写真を撮ったりしてくれているから、アフタヌーンティーの写真もたくさん撮ってほしいです。去年の生誕グッズでぬいぐるみを出したので、一緒に連れてきて推し活を楽しんでもらえたら嬉しい！ 紫のものを身に着けてくれる方も多いので、色の統一感のある写真が撮れてめっちゃ可愛いと思います♡」

Q.津代さんは、アフタヌーンティーを食べに行くことはありますか？

津代さん「アフタヌーンティーが好きな友達がいて、その子によく連れて行ってもらっています。特に、クリスマスとか桜の時期とか、シーズン系のアフタヌーンティーが好きなんですけど、去年の桜の時期に行った西新宿のホテルのアフタヌーンティーがすごく可愛くてよく覚えています。可愛いものが大好きなんですよね。

甘いものは量が多いと食べきれないけど、アフタヌーンティーはちょっとずつ食べられるのが良いですよね。あと、しょっぱい系もあるし！ ぺろっと食べられちゃう。今回のアフタヌーンティーもしょっぱい系もあるので、皆にも楽しんでほしい。」

津代さんのプライベートのお話も！ モーニングルーティーンはお味噌汁とお風呂！？

Q.津代さんにとってのご褒美スイーツを教えて！

津代さん「カフェに行ってよく食べるのはいちごのミルフィーユ。ザクザクの食感といちごがサンドされた断面のビジュアルが好きなんです。昔から好きで、カメラロールでいちごミルフィーユって検索するとたくさん写真が出てくるんですよ。いちごも大好きなんですが、甘いものが食べたいなと思った時は、ショートケーキではなく、いちごのミルフィーユかタルトを選びます。ザクザクした食感とフルーツの組み合わせが好きなんですよね。」

Q.美容のため普段に気を付けていることは？

津代さん「髪には気を使っていて、トリートメントをしに美容院に行ったり、お家でもヘアトリートメントでしっかりケアをしたりしています。ヘアトリートメントは自分で探して色々集めています。ファンの方からヘアトリートメントをいただくことも多いですね。髪が長いとケアが大変なんですが、毎日のケアは当たり前になっていて、髪が綺麗って言われるのが嬉しいです。」

Q.モーニングルーティーンを教えて！

津代さん「毎朝お味噌汁を飲む！ 飲まないと家から出られないですね。お味噌を溶かしてわかめを入れて混ぜるだけの即席系なんですけど、好きなお味噌を見つけてからお味噌にハマってます。あと、朝はお風呂に入ります。絶対、朝派です。

朝は結構苦手なんですが、家を出る2時間前にアラームをかけて頑張って起きて、お風呂に入った後、髪を乾かしながらお湯を沸かしてお味噌汁を飲むというルーティーンができています。」

Profile

津代美月

大阪府出身。グループ内での担当カラーはパープル。「Jams Collection（ジャムズコレクション）」の初期メンバーとして活動し、儚げで可愛らしいビジュアルとライブで魅せる繊細な表現力で高い支持を集めています。グループ活動では数々の大型ステージを経験しながら、近年はグラビアやモデルなど活動の幅も広げていて、SNSでの発信にも注目が集まっています。

Instagramアカウント：@__tsushiromizuki

【コラボ概要】

予約開始：6月20日 （金）

アフタヌーンティー予約先サイト：Puella予約サイトにてhttps://www.tablecheck.com/ja/puella-yokohama

テイクアウトケーキセット予約先サイト：ufu.予約サイトにてhttps://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192238501

来店イベント（個別特典会）会場について：「花と菓子 Puella」

神奈川県横浜市中区山下町２７ プロシード山下公園ザ・タワー B1F

コラボメニュー展開期間：7月1日（水）～8月14日（金）

来店イベント（個別特典会） 8月7日（金）平日 開催15時～20時

事前予約メニュー2種類について

〇アフタヌーンティーセット：7500円（オリジナルコースター1枚、オリジナルメッセージつきブロマイドカード・イベント参加権利つき）

※写真のアフタヌーンティーは2名分です。ドリンクはイメージです。

津代美月セット（パープル）

保科凜セット（エメラルドグリーン）

水瀬さららセット（ライトブルー）

北乃咲久セット(レッド)

小此木流花セット（ピンク）

花坂環セット（イエロー）

峰島こまきセット（ブルー）

アフタヌーンティーの内容は共通で、全メンバーの監修スイーツがセットになっていますが、メンバーごとにリボンカラー、ドリンクカラーが異なります。また、各メンバーのオリジナルメッセージ入りブロマイドカード（1セットにつき1枚）が付属します。

※こちらのデザインに直筆メッセージが入ります。

〇テイクアウトケーキセット（事前予約・8月7日の来店イベント（個別特典会）受け取り限定）：4500円（オリジナルコースター・イベント参加権利）

※メンバー監修のケーキ7点の入ったテイクアウトセットになります。アフタヌーンティーはお持ち帰りできません。

※ケーキセットは来店イベント（個別特典会）の日にお渡しになります。

【予約方法】

＜アフタヌーンティーセットの予約方法＞

１．Puella オンラインサイトへアクセス

https://www.tablecheck.com/ja/puella-yokohama

２．ご希望の来店日時・時間をご選択

11時～17時開催まで（2時間制）の間からお好きなお時間をお選びください。席は2時間制になります。

３．希望のメンバーのアフタヌーンティーセットを選択

※現地決済となりますが、予約の時点で席料500円の決済が発生いたします。席料はクレジット決済となり、返金はできません。

＜テイクアウトケーキセットの予約方法＞

１．ufu.公式オンラインサイトへアクセス

https://ufusweets.shop-pro.jp/?pid=192238501

２．商品を選択し決済

３．予約完了

※8月7日の来店イベント（個別特典会）で、受け取りになります

【来店イベント（個別特典会）概要】

開催日：8月7日（金）

時間：一部 15:30～／二部 18:30～

※二部共に参加希望の方は、アフタヌーンティーセットまたはテイクアウトセットを2つ予約が必要になります

会場：花と菓子 Puella

神奈川県横浜市中区山下町27 プロシード山下公園ザ・タワー B1F

参加条件：コラボアフタヌーンティー、またはコラボケーキセットをご予約の方のみご参加いただけます。

特典会メニュー：2ショットチェキなどを予定しています。詳しくは公式の情報をお待ちください。

物販について：本アフタヌーンティーコラボ限定アクリルスタンドほか、商品企画中。追ってジャムズコレクション公式よりアナウンスさせていただきます。

【注意事項】

※イベント会場へのご入場はアフタヌーンティーの予約もしくはケーキセットを予約したお客様のみとなります。＜イベント参加券＞をお持ちで無い方は当イベントに参加する事は出来ませんので予めご了承ください。

※受付時にご本人確認を行わせていただく場合がございます。「免許証」等の身分証をお持ち下さい。

※チェキ撮影に使用するチェキ・撮影機器は主催者が準備します｡

※会話用小道具はOKですが、撮影用小道具のお持ち込みは禁止とさせていただきます。予めご了承下さい。

※メンバーへの暴言、わいせつな発言、心無い言葉を掛けることはご遠慮ください。

※その他公序良俗に反する内容や､スタッフが不適切と判断した場合､イベントを中止させていただきます。その際､「イベント参加券」はご返却出来ませんのでご了承下さい｡

※連絡先を渡す、個人情報を探ること、プライベートに関するお話はお控えください。

※チェキ撮影時は正面向きでお願い致します。

※携帯電話、スマートフォン画面をメンバーへ見せての会話はご遠慮ください。

※お客様の手荷物はご自身で管理をお願い致します。

＊アーティスト都合以外でのイベント中止又は延期の場合、払戻、振替イベントは行いません。

＊イベント会場へのご同伴は未就学児童までとさせていただきます。ご協力下さい。

＊イベント会場へは､スタッフの誘導に従ってご入場をお願い致します｡

＊イベントが終了されたお客様は速やかにご退場をお願い致します｡

＊事故･混雑防止の為､当日は様々な制限を設けさせて頂く事がございます。ご協力お願い致します。

＊各注意事項をお守りいただけないお客様、飲酒をしてのご来場､またメンバーへ対しての誹謗･中傷発言､イベント運営の妨げとなる行為等､イベントへのご参加に相応しくないと判断されるお客様へ対して､入場をお断りする場合がございますので､予めご了承下さい。

＊お客様の物品損失/事故などにつきましては､主催者側では一切責任を負いかねます。

＊イベント参加の為の､交通費･宿泊費･その他経費はお客様のご負担となります｡

＊メンバーへのプレゼントはメンバーに直接手渡し、もしくは運営スタッフにお渡し下さい。

＊会場付近での座り込みや周辺店舗への迷惑行為などは固く禁止いたします。

About Shop

花と菓子 Puella

神奈川県横浜市中区山下町２７ プロシード山下公園ザ・タワー B1F

営業時間:10:00～20：00

定休日：不定休

Photo／郇澤和之（まきうらオフィス） スタイリスト／ ヘアメイク／岩井ゆうか、須田采音 、小林未波(PEACE MONKEY)

衣装協力／michell Macaron 公式インスタグラム