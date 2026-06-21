【セリア】紫外線対策が110円ってすごい...！バッグに忍ばせたい「UV対策アイテム」3選

日差しが気になる季節、そろえておきたいのがUV対策グッズ。とはいえ、毎日使うものだからこそ、手軽に取り入れられるアイテムがうれしいですよね。

今回は、セリアで買えるUV対策アイテムの中から、おすすめの3商品をピックアップして紹介します。

冷房対策にも便利そう！

●アームカバー

アームカバーは、外出時や自転車移動、運転中などに活躍するアイテム。ロングタイプなら手首から腕までしっかりカバーでき、半袖コーデの日差し対策にもぴったりです。

セリアでは、シンプルな無地系だけでなく、小花柄やニット風などファッションになじみやすいデザインも展開。接触冷感タイプもあり、暑い日でも取り入れやすそうです。110円とは思えないデザイン性で、洗い替え用に複数買いしたくなります。

●ストール

ストールは、日差しが気になる季節のお出かけに便利。首元や肩まわりをふんわり覆えるので、室内の冷房対策としても活躍しそうです。

コンパクトにたためるタイプならバッグに入れて持ち歩きやすく、通勤や旅行でも重宝しそう。コーデに取り入れやすいナチュラルカラーがそろっているのも魅力です。さっと羽織るだけで雰囲気が変わるので、1枚あると便利かもしれません。

●ネックカバー

「ネックカバー」は、首まわりの日焼けが気になる人にチェックしてほしいアイテム。首元は意外と紫外線ダメージを受けやすいパーツですが、うっかり対策を忘れがち。ネックカバーがあれば、散歩やガーデニング、アウトドアシーンでも頼れそうです。

顔まわりまでカバーできるタイプもあり、耳にかけて使える仕様ならズレにくいのもうれしいポイント。薄手素材で息がしやすいタイプも展開されています。本格的に暑くなる前に、早めにチェックしておきたいアイテムです。

商品は予告なくデザイン変更、または取り扱いを終了する場合があります。また、店舗によって品揃えが異なり、在庫がない場合があります。

人気アイテムはシーズン中に品薄になることもありそうです。気になる人は、近くのセリアで探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部