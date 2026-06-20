株式投資では、「どの銘柄を選ぶか」以上に、「どのタイミングで売買するか」がリターンを大きく左右します。では、株で利益を出し続けている人たちは、どんなタイミングで売り・買いを判断しているのでしょうか？ 株のプロの考え方をクイズ形式で学べるとして、多くの個人投資家から支持を集めているのが『株トレ――世界一楽しい「一問一答」株の教科書』です。著者は、2000億円超を運用した元ファンドマネジャー、楽天証券の窪田真之さん。この記事では、「チャートを使った売買判断のポイント」を紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

株で差がつくのはこの瞬間

株で大きく資産を増やしている人ほど、ボックス相場で小さな利益を積み重ねるのではなく、トレンド相場で大きな利益を取る――窪田さんは『株トレ』でこのように強調しています。

「ボックス相場」では、「下がったら買い、上がったら売る」がうまく機能することがあるかもしれませんが、一定のレンジの中でとれるリターンは限定的です。

ボックス相場で何度かうまくいくと、「また下がったら買おう」「この銘柄は大きくは動かないだろう」と考えるようになります。

しかし、その感覚のまま株価が大きく動き出す「トレンド相場」に入ると、思わぬ失敗を招きます。

下降トレンドに入っていても、「今まで通り戻るはずだ」と考えて、損切りが遅れたり、ナンピン買いを重ねて含み損を膨らませたりしてしまいます。

一方で、上昇トレンドに入ったときも、「十分上がったから売ろう」と早めに利益確定してしまい、その後の大きな上昇を取り逃がしてしまうことも少なくありません。

多くの個人投資家が苦労するのは、この「相場の変化への対応」です。

あなたならどっちの株を買う？

では、もう少し実践的な場面をイメージして考えてみます。

次の2つのチャート。あなたなら、どちらを買うでしょうか。

2つのチャートには明確な違いがいくつかあることに、お気づきいただけたでしょうか。

窪田さんは、「買うならB社」だと言います。

B社は、売買高が増加して、高値を更新しています。おそらく、B社には新たな買い材料が加わったのでしょう。買い材料が増えて、上昇トレンドが続く可能性が高くなったと考えられます。

一方、A社は売買高が減少しています。この銘柄を買う投資家が減ってきているということです。

「直前の大きな上昇のきっかけとなった買い材料はすでに織り込まれており、ここからさらに上値を買ってくる投資家は増えないと考えられます。当面は、上下どちらにも動きにくいボックス相場に移行する可能性があります。

株式投資をしている人なら誰しも、上昇し続ける株を買えなかった経験や、下がり続ける株を損切りできずに含み損を膨らませてしまった経験があるのではないでしょうか。

トレード上級者ほど、ボックス相場ではあまり動きません。上昇トレンドが確認できた段階で買い、トレンドが続く限り保有する。そして、下降トレンドに転じたと判断したら、速やかに損切りするのです。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）