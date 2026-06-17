【千葉ロッテ】県内小学生と保護者を公式戦に無料招待！前半の応募は6月21日まで

千葉県と千葉ロッテマリーンズは、連携して実施する取り組み「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2026夏」の一環として、県内在学の小学生を、千葉ロッテマリーンズ公式戦に無料招待します。

2026年7月から8月にかけての15試合が対象です。前半の試合の抽選応募は、6月21日23時59分までとなっています。

計2万組を招待、日曜日の試合も対象！

千葉県内在学の小学生を対象に、児童1人とその保護者1人の無料招待チケット（内野指定席）を、計2万組（4万人）に配布します。

＜対象試合＞

●7月7日（火）18時開始 VS北海道日本ハムファイターズ

●7月8日（水）18時開始 VS北海道日本ハムファイターズ

●7月10日（金）18時開始 VSオリックス・バファローズ

●7月12日（日）17時開始 VSオリックス・バファローズ

●7月18日（土）18時開始 VS福岡ソフトバンクホークス

●7月22日（水）18時開始 VS東北楽天ゴールデンイーグルス

●7月23日（木）18時開始 VS東北楽天ゴールデンイーグルス

●8月4日（火）18時開始 VS埼玉西武ライオンズ

●8月5日（水）18時開始 VS埼玉西武ライオンズ

●8月7日（金）18時開始 VSオリックス・バファローズ

●8月9日（日）17時開始 VSオリックス・バファローズ

●8月21日（金）18時開始 VS北海道日本ハムファイターズ

●8月25日（火）18時開始 VS福岡ソフトバンクホークス

●8月26日（水）18時開始 VS福岡ソフトバンクホークス

●8月27日（木）18時開始 VS福岡ソフトバンクホークス

千葉ロッテマリーンズ球団公式チケットサイトから申し込めます。その際に、観戦希望日を選択できます。申し込みにあたって、会員登録（無料）が必要です。

前半（7月）と後半（8月）の試合で、応募期間が異なります。

＜7月7日から23日までの前半＞

応募期間：6月8日12時から21日23時59分まで

抽選結果発表：7月3日

＜8月4日から27日までの後半＞

応募期間：7月6日12時から19日23時59分まで

抽選結果発表：7月31日

前半と後半期間で各5試合、計10試合申し込みが可能です。抽選結果はメールで届きます。

当選者は、同伴者向け優待チケットを購入できます。申し込み時に枚数を選択してください。

キッズキャップがもらえる！

対象チケットに当選した中学生以下の子どもは、マリーンズ・キッズキャップがもらえます。

また、「優待こども」チケットはマリーンズ・キッズキャップ付きチケットです（キッズキャップなしも選べます）。

配布場所は「球場外周F クーリッシュゲート下（25番柱）」。

18時試合開始の日は15時から19時30分まで配布、17時試合開始の日は14時から18時30分まで配布します。

キャップは黒・グレーの2色から選べます。

ほか、無料招待だけでなく、「親子でキャッチボール」（100組200人）、「スタジアムツアー」（50組100人、土日祝のみ）、「ダンスレッスン体験」（各試合25人、一部除く平日のみ）、「フィールドダンス体験」（各試合75人、一部除く全日程）といった体験プログラムも用意されています。

親子で野球観戦が楽しめるうれしい企画ですよね。

詳細は申し込みページで確認を。

※画像は千葉ロッテマリーンズの公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）