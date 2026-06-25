長野県阿智村の夏の風物詩「日本一の星空 阿智村七夕まつり」が、2026年も開催されます！

環境省の全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」第1位に認定されたことで知られる日本一の星空の村が、7月1日(水)から8月31日(月)までの2か月間、七夕一色に彩られます。

期間中は昼神温泉街を中心に竹あかりが灯るとともに、願いごとキャンペーンや限定メニュー、街歩きイベントなど、多彩な企画が登場。

名古屋から車で約1時間30分。週末のプチ旅行先としてもお勧めです！

星空と竹あかりが織りなす幻想世界へ

今回の七夕まつりの象徴ともいえるのが「竹あかりの煌めき」です。

期間中は昼神温泉街を中心に、阿智村役場や阿智村中央公民館、日本一の星空 浪合パークなどに約1,200本の竹あかりが設置されます。

地域で伐採した竹を活用した灯りが温泉街を優しく照らし出し、昼とはまったく異なる幻想的な景色を作り出します。

開催時間は毎日19時から23時まで。夏の夜風を感じながらの散策にぴったりです。

昨年に続き、竹あかり演出家・川渕皓平氏による特別作品も展示。

さらに8月10日(月)から8月31日(月)までは、長野県喬木村の伝統工芸品「阿島傘」と竹あかりを組み合わせた期間限定演出「星灯りに咲く阿島傘」も登場します。

星空と伝統文化が融合した、ここだけの絶景との出会いをぜひ！

竹あかり演出家の川渕皓平とデザイナー川渕育代

菅沼商店六代目の中村八代子と阿島傘一凛代表の水谷槙

願いが本当に叶うかも!?

注目のキャンペーンをご紹介

七夕らしい夢のある企画も見逃せません。

「星の村 願いごとキャンペーン」では、対象の村内宿泊施設に宿泊した人の中から抽選で3名の願いごとを叶える特別企画を実施。

さらに50名には阿智村の特産品詰め合わせがプレゼントされます。

応募対象となる宿泊期間は7月1日(水)から8月31日(月)まで。応募は9月5日(土)まで受け付けています。

旅行先で願いを書いて応募する、七夕ならではの体験をぜひ楽しんでください！

温泉街をめぐる

体験型イベントも開催

夜の温泉街をもっと楽しみたい人には、街歩きイベントもお勧めです。

温泉街に散りばめられたヒントを探しながら謎を解く、体験型企画が実施されます。

受付は各旅館・ホテルのほか、観光拠点施設ACHI BASE、SHOP&CAFE&ABOUT HIRUGAMI昼神キヲスク、阿智村 星空食堂など。

参加キットは300円、所要時間は約1時間です。

浴衣姿で夜の温泉街を歩きながら楽しめるので、家族旅行やカップル旅にもぴったりです。

七夕気分を盛り上げる限定グルメ

イベント期間中は、村内の参加店舗で七夕限定メニューも販売されます。

星や願いごとをテーマにした特別メニューが登場し、七夕ムードをさらに盛り上げます。

どんな料理が登場するのかは、公式サイトで順次発表予定。

昼神温泉への宿泊と合わせて楽しみたい企画のひとつです。

願いを短冊に込める七夕体験

七夕といえば短冊。期間中は村内宿泊施設や昼神温泉朝市、天空の楽園ナイトツアー会場の『ヘブンスそのはら』、『日本一の星空 浪合パーク』など、20ヶ所以上に短冊が設置されます。

満天の星空の下で願いを書き、笹に結ぶ体験は特別な思い出になりそうです。

名古屋から気軽に行ける

星空のご褒美旅へ！

名古屋からアクセスしやすい阿智村は、東海エリアの人にとって身近なリゾート地のひとつです。

昼神温泉でゆっくり過ごしながら、日本一と称される星空を眺める…。そこに竹あかりの幻想的な演出や七夕ならではのイベントが加わることで、夏だけの特別な旅が完成！

今年の夏は少し足を延ばして、願いごとと星空に包まれる夜を体験してみては？





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イベント名：日本一の星空 阿智村七夕まつり2026

開催場所：長野県下伊那郡阿智村昼神温泉街ほか村内各所

電話番号：0265-43-3001(阿智☆昼神観光局)

開催期間：7/1(水)～8/31(月)

開催時間：竹あかり演出19:00～23:00(企画ごとに異なる)

公式サイト：https://hirugamionsen.jp/star-festival/