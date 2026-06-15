第2子妊娠中の倖田來未、ロング→ボブ風ヘアにイメチェン「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」「お似合いです」
3月に第2子の妊娠を発表した歌手の倖田來未（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告し、ロング→ボブ風ヘアにイメチェンした最新ショットを公開した。
【写真】「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」ロング→ボブ風ヘアにイメチェンした倖田來未 ※5・6・7枚目
倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2回はやってるんですが、朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていたのですが、髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と、ヘアカットの“一部始終”を紹介。
最初にハサミを入れたのは長男であることを明かし、長男が自身のピンク髪を切る様子やヘアカットのビフォー・アフターを写真で披露した。
コメント欄には「髪色、お似合いです」「ボブなくぅちゃん可愛くて大好きです」「boyに髪切って貰うとか素敵すぎーっ ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」「息子ちゃんに切ってもらうなんて素敵〜!!」「仲良し親子」などと、さまざまな反響が寄せられている。
倖田は2011年12月、BACK-ONのKENJI03と結婚し、12年7月に第1子男児を出産。今年3月30日には、公式サイトを通じて第2子の妊娠を発表している。
【写真】「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」ロング→ボブ風ヘアにイメチェンした倖田來未 ※5・6・7枚目
倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2回はやってるんですが、朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイクするまでーみたいなんをダラダラやっていたのですが、髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」と、ヘアカットの“一部始終”を紹介。
コメント欄には「髪色、お似合いです」「ボブなくぅちゃん可愛くて大好きです」「boyに髪切って貰うとか素敵すぎーっ ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」「息子ちゃんに切ってもらうなんて素敵〜!!」「仲良し親子」などと、さまざまな反響が寄せられている。
倖田は2011年12月、BACK-ONのKENJI03と結婚し、12年7月に第1子男児を出産。今年3月30日には、公式サイトを通じて第2子の妊娠を発表している。