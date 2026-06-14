「運がいい人」になる方法 心理学者が本気で研究してみた結果





「しあわせ体質」は科学でつくれる

科学の側から見た「運のよさ」。じつは心理学の世界では、運がいい人・幸せな人には共通点があり、それは後天的に身につけられることが、長年の研究で明らかになっています。運の良し悪しは、生まれ持った星まわりや才能で決まっている。多くの人がそう思い込んでいます。ところが、心理学の世界では、まったく逆の結論が出ています。10年・数百人をかけた研究が突き止めたのは、「運のいい人」と「悪い人」を分けているのは、生まれつきではなく「ある習慣」だったという研究結果。







10年・数百人の調査でわかった「運のいい人」の正体

英国の心理学者リチャード・ワイズマン博士は、「運のいい人」と「運の悪い人」の違いに興味を抱き、本格的な“運の科学的研究”に取り組みました。ちょっとしたアンケートから始まった調査は10年の歳月を費やし、実験の協力者は数百人にのぼったといいます。

その結論はとても勇気をくれるものでした。運は魔法の力でも神様からの贈り物でもなく、どう考え、どう振る舞うかであり、私たちは「運のいい人」「運の悪い人」として生まれてくるのではない。



つまり、幸運や不運の大半は、自分の考え方や行動によってつくり出せる、ということ。実際に博士は「運の悪い人」たちに法則を実践してもらい、“運”は考え方と行動で変えられることを明らかにしたのです。

博士が見出した「運を鍛える四つの法則」は、チャンスを最大限に広げること、虫の知らせ（直感）を聞き逃さないこと、幸運を期待すること、そして不運を幸運に変えること。とくに大切なのが、新しい人やことへ自分から近づいていく姿勢です。運のいい人ほど肩の力を抜いて穏やかに構えながら、「自分はやり通せる」と信じて積極的に人に話しかけ、新しい体験を重ねていた――。そんな日々の小さな行動の積み重ねが、めぐりめぐってチャンスを呼び込んでいるのですね。







「運の40%は自分で変えられる」 研究で明らかになったその根拠

≫10%・50%・40%。証明された「運がいい人の意図的な行動」とは？