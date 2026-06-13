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若い頃の自分に贈りたい「チート級」の神アイテム！次世代AIレコーダーで議事録作成のストレスがゼロに

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ガジェット系YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧!」が、「【Plaud Note Pro】議事録作成のストレスが限りなくゼロに！若い頃の自分に贈りたい「チート級」AIレコーダー」と題した動画を公開した。動画では、スマホ録音の弱点を克服し、AIによる高精度な文字起こしと要約を実現する次世代ボイスレコーダー「Plaud Note Pro」の機能と実用性を解説している。



動画の冒頭でTERU氏は、スマホやスマートウォッチによる録音の課題として「遠くの音が聞き取れず音質が悪い」「長時間の録音でバッテリーや容量が不足する」「そもそも録音中はスマホをさわれない」といった点を指摘。それらを解決するアイテムとして、薄さ2.99mm、重さ30gの極薄ボディを持つ「Plaud Note Pro」を紹介した。MagSafeを利用してスマートフォンの背面に吸着させることができ、本体のボタンを長押しするだけで素早くクリアな録音を開始できる手軽さを強調している。



さらに、録音データを専用アプリに取り込み、AIで文字起こしや要約を行うプロセスを実演。録音中に重要なポイントをマーキングしてAIにフォーカスさせる「ハイライト機能」や、聞き逃した情報をチャット形式でAIに質問できる「Ask Plaud」、議事録からマインドマップやインフォグラフィックを生成する機能など、高度な処理能力を検証した。また、散歩中のつぶやきからYouTubeの動画台本を作成するといった、ビジネス用途にとどまらないクリエイティブな活用術も披露している。



2週間の使用感についてTERU氏は、「若い頃の自分にこんなツールが欲しかった」と語り、「議事録のプレッシャーから解放され議論に積極的に参加できる」と高く評価。会議の多いビジネスパーソンから講義を記録したい学生まで、日々の生産性を劇的に変える画期的なツールであると結論づけた。