人気スタイリストたちに聞いた「買ってよかった」新しい服





スタイリストが買ったもの

スタイリストたち自身のリアルなワードローブ計画を聞き込み。定番の更新、衝動的に惹かれたものなど、それぞれのセオリーに基づいたエピソードとともにご紹介。





【STYLIST MEMBERS】

（樋口かほりさん）トレンドに流されないシンプルな服を基調としながら、新しさを感じさせるシルエット選びが得意。 （岩田槙子さん） 白黒好きだからこそのモノトーンアイテムの選び・取り入れ方は必見。 （高木千智さん） スタイリングも私服もメンズライクなアイテムやスタイル。





「キレイなブルーが気になる」

フラットシューズ／レペット×RHC（RHC ロンハーマン） 「今季はキレイな発色のブルーが豊富。まずは足元から試してみたい」（樋口さん）







「えり部分がそのままフードに進化」

黒フーディジャケット／THIRD MAGAZINE 「立ち上がりのいいフードにぐっときた１枚。細身のジャケットと一体化していることでもたつきはなし」（岩田さん）







「お尻が隠れる丈がお気に入り」

白シャツ／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） 「身幅は大きく、えりは小さいバランスで白シャツでも気負わず着られるところが好き」（高木さん）







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