杉谷拳士氏がX更新

米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手とプロ野球・元日本ハムの杉谷拳士氏の2ショット写真が、ファンの間で思わぬ話題を呼んでいる。杉谷氏が8日に自身のXで公開した1枚には、あまりにも対照的な表情を浮かべる2人の姿が収められていた。ファンからは「めちゃくちゃ嫌そうで草」「分かってるなあ」などの声が上がっている。

杉谷氏は「初観戦 爽やかなスマイルは相変わらず素敵でした」と投稿。カブスのユニホーム姿で満面の笑みを浮かべる自身の隣には、鈴木が立っていた。しかし、鈴木はなぜか無表情。カメラを真っすぐ見つめながらも笑顔は一切なく、どこか遠くを見つめているような様子だ。杉谷氏もハッシュタグで「#爽やか」「#笑顔」に加え、「#感情どこいった」と自らツッコミを入れていた。

温度差のある2ショットに、ファンもSNSで爆笑だった。

「めちゃくちゃ嫌そうで草」

「すげー嫌そうな顔してるw 教科書に載るレベルの嫌そうな顔w」

「写真の撮られ方分かってるなあ、お隣の方（笑）」

「帝京vs二松学舎（定期）」

「ほんと愛されてんわww」

「誠也といえば顔芸」

「2人の温度差が激しい」

「恒例の無表情」

「みんな杉谷の扱いが雑で好き」

もちろん鈴木が本当に不機嫌なわけではない。鈴木は二松学舎、杉谷氏は帝京と、ともに東東京のライバル校出身。テレビ朝日系「とんねるずのスポーツ王は俺だ!!」の「リアル野球BAN」でもおなじみの関係性だ。

過去に公開された2ショットでも、鈴木はたびたび無表情を披露。今回もまた“お約束”とも言える顔芸でファンを楽しませていた。



（THE ANSWER編集部）