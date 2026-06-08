「ココが変わった」ベージュの服「成功例から逆算する」選び方





今季のキーカラー・ベージュは、守りの色から攻めの色に攻守逆転。既存のイメージをくつがえす「選び方」と「着方」をご紹介。







これからの「ベージュの使い方」は？

キレイなだけで終わらない、ニュアンスカラーの振り幅を生かした、ひと味違うベーシックのつくり方とは？ コンサバ、甘いなど、ベージュの既存のイメージをハズれるところからまずはスタート。

「ハンサムを貫く」

ベージュジャケット／HER. 肩パッドが入った立体的なテーラードジャケット。引き締め役のジャケットもサンドベージュならやさしげ。ドライな色と素材で、肩が張ったジャケットを軽やかに。ワイドパンツを合わせて上下の重みを均等にしたぶん、Vネックのノースリでインナーはすっきりと。デコルテをのぞかせれば、女性らしさも維持。







ベージュを「白の代役にする」

１色というには語りきれないほど色みの幅が広いベージュ。その中でも注目したいのは白みがかったミルキーなトーン。白のように使えて、なじむ色ゆえに隙をつくれる。

「正統派なレザーバッグの堅苦しさをセーブ」

ベージュバッグ／MAISON VASIC（ヴァジックジャパン） ワークシーンにぴったりな、マチがしっかりとあるビッグサイズ。存在感のあるシルエットもクリーミィな色でほどよい主張に。







今季のベージュは「上より下」

顔と距離が離れていることで間のびする心配もない。ベージュはトップスよりボトムでレパートリーを広げるほうが簡単。なかでもスタイリングを単純化できる、ギミックの効いたデザインだけをコレクト。

ワイドとテーパードの間のようなルーズ手前の曲線美

ベージュパンツ／martinique（マルティニーク ルミネ横浜） ゴムウエストではき心地はラクなのに、ベルトループがついているため知的に装うことも可能。ももまわりがふくらむカーヴィなシルエットでもボリュームが出すぎないのは、薄くてくたっとした風合いだから。センターシームでいっそうすらりと。







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