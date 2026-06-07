人と違うことは悪なのか!?「みんなと同じ」が当たり前の世界で主人公が見つけた答えに涙する読者続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
中学生のころから漫画を描いている腹ぺこ ららばい( @harapekoLullaby )さんは、X(旧Twitter) で漫画を公開している。
2023年8月に投稿した「遥かなる空」は、3.5万超えのいいねが付いた人気漫画だ。皆自分の本心を隠して仮面を被って生活しているが、ある日仮面を被らない転校生がやって来る。明るく振る舞う彼女だが次第にクラスで孤立してしまい、あるとき事件が起きてしまう…。本作が誕生したきっかけや自分らしく生きることなどについて、腹ぺこ ららばいさんにインタビューした。
本作「遥かなる空」は、同調圧力を題材にした「仮面を被る世界」を描く作品だ。作者の腹ぺこ ららばいさんは学生時代からこの設定を構想していたが、本格的に制作へ踏み切ったのは2021年のコロナ禍だったという。
作中で主人公は普段こそ周囲と同じ仮面を被っているものの、二葉さんが先生に叱られた際には同調しなかった。腹ぺこ ららばいさんによると、「ほかにも宿題を忘れた人がいるのに、なぜ彼女だけ当たりが強いんだろう？」という疑問を抱いたことが理由だったそうだ。また、主人公のなかには二葉さんへの憧れもあり、それが物語を動かすきっかけの1つとなった。
こうした主人公の姿は、作品のテーマにもつながっている。腹ぺこ ららばいさんは、SNSが普及した現代において「自分らしく生きることは難しい」と指摘する。「SNSは表向きは『自分らしさを表現できるツール！』という風に作られていますが、現状は『互いに監視し合うツール』になっている」とし、多くの情報によって他者と自分を比較してしまうため、自分らしさを守るには慎重に付き合っていく必要があるとの考えを述べた。
さらに、自分らしく生きる原点は「感動」にあると語る。主人公は空の広さに感動し、自分だけの価値観を見つけたことで前へ進む勇気を得た。腹ぺこ ららばいさん自身も物語に感動した経験があるからこそ漫画を描き続けており、「自分が本当に感動するものが何かを知っていれば、自分らしさを忘れずに生きていけると思います」と読者へメッセージを送ってくれた。周囲に合わせる日々に悩み、自分らしさを見失いそうなときこそ本作を読んでほしい。
取材協力：腹ぺこ ららばい(@harapekoLullaby)
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