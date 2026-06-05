SARD UNDERGROUND、「運命のルーレット廻して」など計5曲のスタジオライブ映像第二弾を順次プレミア公開
SARD UNDERGROUNDが明日6月6日21時、「運命のルーレット廻して」Second Studio Live映像をオフィシャルYouTubeチャンネルに公開する。以降、毎週1曲ずつ、計5曲のスタジオライブ映像がプレミア公開される予定だ。
SARD UNDERGROUNDは昨年、自身のオフィシャルYouTubeチャンネルにて新たな魅力を伝える映像コンテンツとしてスタジオライブシリーズを公開。その反響を受けるかたちで第二弾のプレミア公開が決定した。
ライブとはまた異なる距離感の中で、楽曲そのものの世界観やメンバーの息づかいまで感じられる本シリーズは、作品の持つ繊細な表情や演奏の温度感をより鮮明に映し出す。そしてスタジオライブは前回に続き、現在開催中の全国ライブハウスツアー参加バンドメンバーとともに、ツアーで培われた一体感をスタジオに持ち込んで届けられるとのことだ。
■「運命のルーレット廻して」Second Studio Live
6月6日(土)21時 プレミア公開
URL：https://www.youtube.com/watch?v=24DuFyz79D4
※以降、毎週1曲ずつ計5曲のスタジオライブ映像をプレミア公開
▼SARD UNDERGROUND スタジオライブシリーズ第一弾
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdcrWMT22LvN9Jx3rQB6bsU9AWvSD_s4-
■全国ツアー＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2026 [TO MY FREEDOM]＞
5月22日(金) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM
open18:00 / start18:30
（問）キャンディープロモーション 082-249-8334
5月23日(土) 香川・高松festhalle
open17:00 / start17:30
（問）DUKE高松 087-822-2520
5月28日(木) 北海道・札幌ペニーレーン24
open18:00 / start18:30
（問）WESS info@wess.co.jp
5月30日(土) 北海道・旭川CASINO DRIVE
open17:00 / start17:30
（問）WESS info@wess.co.jp
6月05日(金) 福岡・福岡トヨタホールスカラエスパシオ
open18:00 / start18:30
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月06日(土) 熊本・熊本B.9 V1
open17:00 / start17:30
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
6月19日(金) 宮城・仙台Rensa
open18:00 / start18:30
（問）GIP
6月20日(土) 福島・郡山hip shot Japan
open17:00 / start17:30
（問）GIP
6月22日(月) 東京・Zepp Shinjuku
open17:30 / start17:30
（問）H.I.P. 03-3475-9999
6月26日(金) 愛知・名古屋ReNY limited
open18:00 / start18:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
6月28日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open16:30 / start17:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
詳細：https://sard-underground.jp/live.html
■ホールツアー＜SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2026［YOU ARE FREEDOM］＞
9月19日(土) 滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール
open16:00 / start17:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
9月25日(金) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール
open17:30 / start18:30
（問）H.I.P. 03-3475-9999
9月27日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール
open16:30 / start17:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
10月3日(土) 大阪・東大阪市文化創造館 DreamHouse 大ホール
open16:30 / start17:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
■LIVE Blu-ray『SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]』
2026年5月20日(水)発売
【Blu-ray 2枚組 (フォトブックレット(32P)付き)】
GZXA-8046~47 \8,800 (本体\8,000)
▼day1 “ZARD tribute 楽曲 only day” (98分)
01 Good-bye My Loneliness
02 息もできない
03 心を開いて [tribute 2024]
04 揺れる想い [tribute 2023]
05 愛が見えない
06 愛は暗闇の中で [tribute 2024]
07 素直に言えなくて
08 来年の夏も
09 少女の頃に戻ったみたいに [tribute 2024]
10 永遠
11 瞳閉じて
12 MIND GAMES
13 眠れない夜を抱いて
14 Just believe in love
15 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
16 Today is another day
17 あの微笑みを忘れないで [tribute 2024]
18 マイ フレンド [tribute 2024]
19 Donʼt you see! [tribute 2024]
20 負けないで [tribute 2024]
▼day2 “SARD UNDERGROUND オリジナル楽曲 only day” (113分)
01 星の光
02 夏の恋はいつもドラマティック
03 あの夏の恋は眩しくて
04 ブラックコーヒー
05 I still believe
06 その結婚、正気ですか？
07 私と恋をしてください
08 琵琶湖大橋
09 故障した車
10 あなた、カトレア
11 少しづつ 少しづつ
12 Blue tears
13 雨は虹になる
14 夢で逢いましょう
15 黒い薔薇
16 涙色で
17 イチゴジャム
18 花火よ燃え尽きて海に舞い上がれ！
19 擦り傷だらけの純情
20 空っぽの心
21 これからの君に乾杯
encore
en1 恋が待ち伏せしてた午後
■神野友亜レギュラーRADIO出演番組
▶e-radio 「神野友亜のフリートークラボ」
放送日時：毎週土曜日 18:30〜18:55
番組HP：https://www.e-radio.co.jp/pg_news/freetalklabo_sard/
▶e-radio「キャッチ!」
放送日時：毎月第二火曜日 14:00〜19:00
番組HP：https://www.e-radio.co.jp/
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