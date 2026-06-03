AKASAKI¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×TVCM²ò¶Ø¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¤È¤·¤ÆÂçºå¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¤â
AKASAKI¤¬¡¢»°·úÀßÈ÷¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÌ¤Íè¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×TVCM¤Ë¿·¶Ê¡ÖÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢TVCM¤ÏËÜÆü¤è¤êÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢7·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ølast YOUNG¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤À¡£AKASAKI¤ÏËÜ³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️AKASAKI ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤ò»Ù¤¨¡¢Ã¯¤«¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£·úÃÛÀßÈ÷¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢¶õµ¤¤ä¿å¡¢²¹ÅÙ¡¢¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä°Â¿´¤ò³Î¼Â¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤Ë½Ð¤Æ¼çÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¡¢¾ï¤Ë¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤ëÂ¸ºß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤Ë¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦»°·úÀßÈ÷¹©¶ÈÍÍ¤Î»ÑÀª¤ä»ÈÌ¿´¶¤äÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ»×¤ä³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»ºî¤ê¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢Ì¤Íè´¶¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë²û¤«¤·¤µ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤µ¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î23Æü¤ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãlast YOUNG -10ÂåºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é-¡ä¤ò¹µ¤¨¤ëAKASAKI¤¬¡¢¡Ølast YOUNG¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾Á°¤Î7·î9Æü¤Ë¡¢Âçºå¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°¥·¥ç¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢ËÜÆü12»þ¤è¤êÀè¹ÔÃêÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️AKASAKI ¥³¥á¥ó¥È
last YOUNG¤Î¸ø±é¤¬Åìµþ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥à¥ê¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¸ø±é¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
µÞî±·è¤á¤¿¤«¤é¡¢²Î¤¦¶Ê¿ô¾¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤Í¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¿·CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§»°·úÀßÈ÷¹©¶ÈCM¡ÖÌ¤Íè¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×ÊÓ
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§TV¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¥¿¥¤¥×¡§15ÉÃ¡¢30ÉÃ
ÊüÁ÷Æü¡§2026Ç¯6·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï
◾️¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ølast YOUNG¡Ù
2026Ç¯7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CDÍ½Ìó¡õÇÛ¿®¡§https://lnk.to/lastyoung
¥¢¥ë¥Ð¥àÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://akasaki.red/feature/Indies_1st_album_last_young
¡Ò½é²ó¸ÂÄêÈ× Leap Tape #1¡Ó
UPCH-29508¡¡4988031883969
\8,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÒÄÌ¾ïÈ×¡Ó
UPCH-20721/2¡¡4988031883976
\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§³Æ·ÁÂÖ»ÅÍÍ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× Leap Tape #1¡§2CD+Blu-ray+3GOODS¡Ê1¡Á3¡Ë
CD Booklet¡§32¥Ú¡¼¥¸
Blu-ray¡§1st ASIA TOUR¡ÖKONNICHIWA¡×Tour Final at KT Zepp Yokohama
1.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡ÊScarf #1 ¡Èlast YOUNG¡É¡Ë
2.¥Æ¡¼¥×·¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡ÊTape Charm #1 ¡Èlast YOUNG¡É¡Ë
3.ËÜ¿ÍÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È&¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥¿¡¼¡ÊArt Letter #1 ¡Èlast YOUNG¡É¡Ë
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡¦±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É2Ëç¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§ÄÌ¾ïÈ×¡§2CD
CD Booklet¡§28¥Ú¡¼¥¸
ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡¦±þÊçÃêÁª¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É1Ëç¡Ê¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡ÔDisc 1¡Õ
1.Èþ¿Í¶É
2.¥·¥ã¥±¥Ê¥Ù¥¤¥Ù¡¼
3.Î¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ
4.µ¤Ê¬
5.Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ
6.½é»Ö´ÓÅ°
7.ÃÖ¤¤¤Æ¤«¤Ê¤¤
8.Texas Rendezvous
9.»Íµ¨²óÀ¸ Rock ver.
10.²Î¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó
11.fade
12.¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
13.Ä³¥í¥¸¥Ã¥¯
14.²û¥á¥í¤òÊú¤¨¤Æ
15.Á°¡¹ÈÕ
¡ÔDisc 2¡Õ
1.ÃÆ¤¤³¤â¤ê
2.Bunny Girl
3.×Ñ×Ë
4.²Æ¼Â
5.ÇúÂ®ÏÀÍýness
6.¥ë¡¼¥Ä
7.º£Ìë¤Ï·¯¤È
8.¤È¤í¤¤
9.¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼
10.Á´¿ÈÁ°Îé
11.Kiss Kiss Kiss
12.TOGE
13.é¬é¯¤È»¶¤ë
14.ÇÈ¤Þ¤«¤»
15.¤¢¤É¤±µã¤¯
¢§½é²ó¸ÂÄêÈ× Leap Tape #1 Blu-ray ¡ÊÁ´22¶Ê¡Ë
AKASAKI - 1st ASIA TOUR¡ÖKONNICHIWA¡×2025
Tour Final at KT Zepp Yokohama
2025.12.18
1. ×Ñ×Ë
2. ÃÆ¤¤³¤â¤ê
3. ¥ë¡¼¥Ä
4. Kiss Kiss Kiss
5. º£Ìë¤Ï·¯¤È
6. ²û¥á¥í¤òÊú¤¨¤Æ
7. ÇÈ¤Þ¤«¤»
8. é¬é¯¤È»¶¤ë
9. ¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼
10. TOGE
11. Á´¿ÈÁ°Îé
12. Texas Rendezvous
13. ²Î¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó
14. ¤È¤í¤¤
15. ¤¢¤É¤±µã¤¯
16. »Íµ¨²óÀ¸ Rock ver.
17. µ¤Ê¬
18. Bunny Girl
19. ²Æ¼Â
En-1. Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ
En-2. Î¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ
En-3. ÇúÂ®ÏÀÍýness
¢§¥Á¥§¡¼¥óÊÌÆÃÅµ
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¦°ìÈÌÅ¹¡§B2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼
◾️¡ãlast YOUNG #0¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë BIGCAT¡ÊÂçºå¡Ë
»þ´Ö¡§19:00 OPEN / 19:30 START
¸ø±é»þ´Ö¡§45min
¥Á¥±¥Ã¥È¡§FC²ñ°÷¸ÂÄê \3,500
¿·¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡§¤¢¤ê
¢§FC²ñ°÷¡¦Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È
¼õÉÕURL¡§https://akasaki.red/feature/lastyoung_osaka_fcticket
¼õÉÕ´ü´Ö 6/3¡Ê¿å¡Ë12:00 ¡Á 6/9¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÃêÁª·ë²Ì 6/13¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ¡Á 6/14¡ÊÆü¡Ë18:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡AKASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡AKASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡AKASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡AKASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡AKASAKI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok