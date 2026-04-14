〈「牛肉を食べた人間がおかしくなる病気ではない」有名ステーキ店主が明かす「狂牛病」風評被害を招いた“ネーミングの怖さ”〉から続く

「仕入れ値3倍、それでも値上げできない」――常識なら撤退の局面で、男は勝負に出た。狂牛病パニックで飲食店が次々と沈む中、有名ステーキ店主が選んだ“非常識な一手”。なぜ真似した店は潰れ、自分だけが生き残れたのか？ ステーキハウス『ミスターデンジャー』を経営する松永光弘氏の新刊『令和のステーキ店経営デスマッチ コロナ禍に完全勝利も物価高地獄でリングアウト寸前?!』（西葛西出版）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）

【画像】有名ステーキ店「ミスターデンジャー」を経営する元レスラー・松永光弘氏



「狂牛病」を乗り越えた“デンジャーな奇策”とは？（写真：本人提供）

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危機を察知して大量の牛肉を確保したおかげで、営業ができなくなってしまうという最悪の事態には陥らなかったのですが、これで「輸入牛だから安全」というキャッチフレーズすらも使えなくなってしまいます。

ステーキ店に限らず、牛肉をメイン商材にしていたすべての店舗に襲いかかった狂牛病パニック。閉店や撤退する店が増え、自殺にまで追いこまれる経営者が出る中で、私はなんとかして『ミスターデンジャー』を守ろうと、文字通りのデスマッチに挑むことになるのです。

輸入肉の価格が3倍に！ 唯一無二の大ピンチ

アメリカからの輸入がストップしたため、オーストラリア産の牛肉にチェンジしたのですが、価格はこれまでの3倍以上。これでは何をどうやっても儲けなんて出ないし、黒字にしようと思ったら、それこそ何倍も値上げしなくてはいけなくなります。

ウチは安さを売りにしてきたので、ガーンと価格をあげたら、間違いなく今までのお客さまは離れていってしまう。この出口の見えない負の連鎖に飲みこまれてしまうと、いよいよ撤退を余儀なくされてしまいます。

底がまったく見えない底なし沼

あるプロレス記者が「プロレスとは底が丸見えの底なし沼である」という名言を残しましたが、このときのステーキ屋は「底がまったく見えない底なし沼」状態でした。まだまだ牛肉は高騰するかもしれない、さらに風評被害でお客さんは離れていってしまう……そう考えたら、怖くて経営戦略なんて立てられません。

ただ、私はプロレスラーとして生きる道を投げ捨てて、ステーキ屋になりました。そこには強い意思があります。初期投資もかなりかかっていますし、ようやく店の名前が浸透してきたところで「じゃあ、辞めた！」とギブアップはできなかったのです。開店してからもさまざまなトラブルに見舞われ、それでも私はこの店一本でやっていくと心に決めていたので、他の飲食店への転業も考えられませんでした。

そもそも私がセカンドキャリアにステーキ店を選んだのは、儲かると思ったからです。もちろんライバル店も多いですし、そう簡単な世界でないことは分かっていましたが、プロレスラーとしての私が「誰もやっていないことをやる」ことで唯一無二の存在になっていったように、ステーキ店でも唯一無二になれると考えたのです。

そのための秘策が「誰も使っていない肉を使う」でした。

代わりに使った肉は‥

看板メニューのデンジャーステーキで使用する肉はヒレでもサーロインでもなく、ハンギングテンダーと言われる部位。最近だとサガリと呼ばれ、焼肉店などで目にする機会も増えましたが、当時はほとんど誰も使っていませんでした。

買う人がいないから価格も安く、一般的なステーキに使う肉のほぼ半額！ これを使えば唯一無二で、しかも稼げるお店になれる、という戦略があったのです。おそらく、みなさんの頭には「そんなに安くていい肉なら、なんで誰も使わないのか？」という疑問が浮かんでいると思います。それには明確な理由があるんです。

ハンギングテンダーという部位は、筋と脂がびっしりとついているので、そのままではステーキとして提供できないんです。そのまま焼いただけでは、とてもじゃないけれど嚙み切れない。だから、いくら安くても誰も買おうとはしなかったんですね。

でも、その筋さえ取ってしまえば、とても柔らかくなることは知っていました。そんなこと、私以外にも知っている人はたくさんいたはずですが、それでも使おうとしなかったのは、筋を取り除くための手間が異様にかかるからです。

筋を取り除くには機械が使えないので手作業になるのですが、これがとんでもない力が必要となってくる。1日分の量を仕込もうと考えたら、時間もかかります。外注で処理してもらうという手もありますが、かなりの費用がかさみますため、価格に上乗せすると普通のステーキ肉と変わらないコストになってしまう。

だからこそ、誰もこの肉をステーキに使おうとしなかったんです。

私はプロレスラーでしたから、腕力には自信があったし、長時間の作業に耐えるだけの体力もあった。その力をすべて使って自分で下処理をすれば、安く仕入れた肉を上乗せコストなしで提供できる。これがどこよりも柔らかいステーキを、どこよりも安くご提供できる秘密なのです。

奇策をパクった店が「すぐつぶれた」理由

これも商売をやっていく上での宿命ですが、ひとつのやり方がうまくいくと、すぐに業界内で評判が広まり「よしっ、ウチでもそれでやってみようじゃないか！」という店が続々と出てきます。

類似店が出てきた時点でウチは「唯一無二」ではなくなってしまうわけですが、続々と誕生したデンジャーステーキの手法を真似た店は、結構なスピードで消えていきました。あんな小さな店でもできるんだから、ウチでも簡単に下処理できるだろうという甘い考えで参入した経営者さんたちは、私が空手家でプロレスラーであることをお忘れだったようです。

そういったバックボーンがある私だからこそ、なんとか独りでも肉をさばくことができたわけで、普通の料理人がやろうとしたら、間違いなく体を壊します。結果的にデンジャーステーキは唯一無二の座を守り続けてきたのですが、さすがに仕入れ値3倍という想定外の危機には呆然とするしかありませんでした。

（松永 光弘／Webオリジナル（外部転載））