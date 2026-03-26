日本各地に数多ある「ご当地ラーメン」。風土に合わせて作られたラーメンは、その土地で食べてこその感動が得られます。今回は、福島・白河から茨城・栃木を巡って実食。全国に轟く人気店や街場の名店で食べてきました。味はもちろん、人情に触れてよりおいしくなる。首都圏で食べるのとは違う魅力がそこにあります。まだ見ぬラーメン旅へ、いざ出発です。

【福島県】白河ラーメン

【福島県】白河ラーメン

もちっとした幅広ちぢれ麺が最大の特徴だが、独自で打つ店もある。ピロピロしつつスープとよく絡む。鶏ガラベースで澄んだ醤油スープが定番。メンマやナルト、ほうれん草などがのる。

熟練の手打ち麺がキレのある醤油のスープを持ち上げる『火風鼎（かふうてい）』＠白河市

熱々のスープを啜ると醤油のキレを感じさせながら、鶏ガラとゲンコツをベースにしたきれいなコクと深みがある。

手打チャーシューメン1023円

『火風鼎（かふうてい）』手打チャーシューメン 1023円 豚モモ肉を使い、じっくり炭火にかけたチャーシューも旨みが凝縮された逸品

さらに特徴的なのが「やわからず、かたからず。いじめ過ぎずに打つ」という自家製の手打ち麺。わりと細麺で、麺肌に多少の凹凸がある独特な舌触りともっちりした歯応え。これがスープを心地よく持ち上げる。

炭火で炙ったチャーシューやつるりんとしたワンタンの完成度も抜群。この道46年になるこだわりが詰まった一杯だ。

『火風鼎（かふうてい）』店主 小白井邦夫さん

店主：小白井邦夫さん「ラーメンは今もだいたい毎日食べています」

『火風鼎（かふうてい）』

［店名］『火風鼎（かふうてい）』

［住所］福島県白河市鬼越44-16

［電話］0248-22-8314

［営業時間］11時〜15時

［休日］火（臨時休業あり）

［交通］JR東北新幹線ほか新白河駅から車で約5分

鶏ガラスープに熟成ピロピロ麺の旨さがたまらん！『手打中華やたべ』＠白河市

丸鶏やガラで取ったスープはほどよく脂が浮きながら、キリッと醤油が立った中に、豊かな旨みとコクを感じさせる。そして白河らしいピロピロの平打ちちぢれ麺がたまらない。

手打中華850円

『手打中華やたべ』手打中華 850円

1日寝かされた麺は小麦の甘みや香りも感じさせ、口溶けよくのど越しよく、スープをよく拾う。噛むほどに旨みのあるチャーシューにナルトにメンマ。どこか懐かしさも感じるあったかい味。

「やたべ系」とも称される大本ながら、気取りのないご主人の人柄もよく、サービスの鶏ガラがまた旨い。

『手打中華やたべ』

［店名］『手打中華やたべ』

［住所］福島県白河市旗宿広表74-1

［電話］0248-32-2007

［営業時間］11時〜18時

［休日］木・第3金（祝の場合は営業、翌休）

［交通］JR東北新幹線ほか新白河駅から車で約20分

【茨城県】スタミナラーメン

【茨城県】スタミナラーメン

昭和50年代に誕生したという茨城のご当地ラーメン。冷水でしめたモチモチの太麺に、熱々の甘辛醤油餡がのる「冷やし」が人気。餡には素揚げした肉やカボチャなど、店それぞれに楽しい。

肉チャージ率抜群！甘辛スタミナ餡に手打ち麺がピタピタ『手打らーめん大進』＠ひたちなか市

とろみのついた熱々の甘辛醤油餡が溢れんばかり。その中には特製粉をまぶして揚げた豚モモ薄切り肉がたっぷりだ。餡の下には、うどんかと思う太さの手打ち自家製麺がいるのだが、これがもちもちつるりと餡とよく絡んでとっても旨い。

焼肉冷し870円

『手打らーめん大進』焼肉冷し 870円

あ、申し遅れましたが人気のスタミナラーメン「焼肉冷し」です。こってりし過ぎず肉チャージ率も抜群だ。熱々のスープの上に餡がのった「焼肉カレー」もまたよし。ザクザクねぎの食感もスパイシーさにも食欲がどんどん湧く。

『手打らーめん大進』

［店名］『手打らーめん大進』

［住所］茨城県ひたちなか市元町2-4

［電話］029-273-8263

［営業時間］11時半〜14時

［休日］月・火

［交通］JR常磐線勝田駅東口から徒歩3分

【栃木県】佐野ラーメン

【栃木県】佐野ラーメン

青竹打ちという竹を使用した手打ちの麺は多加水のちぢれ形状。弾力ある食感と啜りやすいのど越しの良さがある。名水の地・佐野の水を使ったスープは繊細で、透き通った醤油味が多し。

青竹手打ち麺に黄金色のスープのバランスが抜群『青竹手打ちラーメン田村屋』＠佐野市

数多くの有名店も出している名店のひとつ。

青竹を使い、完全手作業で打たれた麺は、佐野ラーメンらしい中太の平打ち。不揃いでピロつるの食感がよく、もちりとしつつコシもある。黄金色に澄んだスープがまたよし。

味玉チャーシューメン1420円

『青竹手打ちラーメン田村屋』味玉チャーシューメン 1420円

背ガラを中心としてとるというダシには牛スジなども加えられ、独自の甘みやとろみ、後口には魚介節の風味も。肉厚バラチャーシューにメンマ、半熟玉子が揃うオーソドックスな構成がまた飽きのこない味を出している。餡ぎっしりの餃子も食べ応え抜群だ。

『青竹手打ちラーメン田村屋』

［店名］『青竹手打ちラーメン田村屋』

［住所］栃木県佐野市浅沼町780-3

［電話］0283-24-8617

［営業時間］11時〜15時、17時〜21時（麺がなくなり次第終了）、土・日・祝：11時〜21時（麺がなくなり次第終了）

［休日］水

［交通］JR両毛線佐野駅から車で約5分

澄み渡る鶏の旨みに生姜が香り、またとない味わい『小三郎（こさぶろう）』＠栃木市

見るからに美しい佇まいの一杯。

佐野ラーメンらしい澄んだスープに生姜の風味を加えた独自の「生姜らーめん」はほかにない味わいだ。鶏ガラからとったスープにはきれいに旨みが出て、余韻も深い。

生姜らーめん980円

『小三郎（こさぶろう）』生姜らーめん 980円

不揃いな平打ちのもちもち麺がまたいい塩梅にスープを持ち上げる。やわらかジューシーなチャーシューを食べつつ、生姜も溶かしていけばさっぱりした味わいがさらにいい。

野菜もたっぷりな餡が入った大ぶりな餃子も相性ピッタリなので、お腹に余裕があればぜひ！

『小三郎（こさぶろう）』

［店名］『小三郎（こさぶろう）』

［住所］栃木県栃木市大平町西水代2865-1

［電話］0282-43-0414

［営業時間］11時〜14時半、17時〜19時半

［休日］月・火

［交通］東武日光線静和駅から車で約４分

いざ透明スープとピロピロ麺の聖地へ

東北新幹線新白河駅に降り立つ。真冬の福島・白河はさすがに冷える。でも、いいのだ。なぜって熱々のラーメンたちが待っている旅だから。旅の起点にここを選んだ目的は白河ラーメン。白河は人口4.6万人の市内に100軒近くがあるラーメン処なのだ。

レンタカーを借りて出発。茨城・ひたちなか、栃木・佐野と南下しつつ点在する名店を巡るならドライブがいい。

最初の1軒は、松尾芭蕉も旅の心を固めたというあの「白河の関」のすぐ近く、『やたべ』だ。ゆったりくつろげる風情ある店内で待つことしばし、待望の一杯目はいかに？

つやつやの透明感あるスープがいきなり沁みる。丸鶏から取った鶏の旨みがまあるくやさしい。そして、コレコレ、ピロピロもちりの平打ちちぢれ麺。スープとよく絡み熟成の旨みもしっかり。あああ、いきなりシアワセなり。

次、行くぞ。同じく白河の『火風鼎』だ。熱々キラキラしたスープは醤油のキレが抜群で、クリアな中に鶏とゲンコツからの力強いコクもある。さらに、燻製されたチャーシューからの燻香が移ってるのも食欲をそそる。さらに細めの手打ち麺が独特。少しボコボコした麺肌が心地よく、スープを引っ張り上げる。抜群の完成度に脱帽だ。

『火風鼎（かふうてい）』手打チャーシューメン1023円

『火風鼎（かふうてい）』手打チャーシューメン 1023円 コクのあるスープが燻香をほどよくまとう。きれいなのに力強いおいしさ

水戸に一泊して翌朝向かったのは勝田にある『大進』。

白河と佐野の間にここでアクセント、スタミナラーメンを食べるのだ。開店前に着くも店前にできた列に並ぶ。それも一興。注文したのは「焼肉冷し」。キュッと冷やしたモチモチ太麺上に、とろみのついた熱々の甘辛餡。中には衣をつけて揚げた豚モモ肉がこれでもか。ここでしか出合えない唯一無二なパワフル麺だ。

『手打らーめん大進』焼肉冷し870円

『手打らーめん大進』焼肉冷し 870円

そして最終目的地・佐野へ。ひと口に佐野ラーメンと言っても店ごとの個性もあり。そこで選んだ2軒なのだ。まずは『田村屋』。

“青竹手打ち”の冠通り、佐野ラーメンの代名詞、青竹で打つピロつる麺の食感がうれしい。背ガラをベースに牛すじなども使うという黄金色のスープは、澄んだ中にもとろみもあってゴク味もある。とろ玉に豚バラチャーシュー。うーん、なんて満足感の高い構成なんだい。

一転、お次の『小三郎』では人気の「生姜らーめん」を。すっきり澄んだスープが美しい佇まい。心地よく鶏が香ってズズズっとやればスッと体に沁みてくる。ほどよく不揃いでやはりピロピロの平打ち麺が抜群の相性でスープを持ち上げてくる。上にのった生姜を少しずつスープと一体化させながら食べ進めばさらに爽やかでさらに旨い。いやはやこれなら明日も食べたい。

ラーメン旅、心にも沁みるぜ。

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品ラーメンの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】ピロピロもちりの平打ちちぢれ麺に注目！ 麺とスープがよく絡むご当地ラーメン （26枚）