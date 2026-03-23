株式会社ケンコー・トキナーは、AIトラッキング機能などを備えたZHIYUNのスマートフォン用ジンバル「SMOOTH-Q5 Ultra COMBO」を3月20日（金）に発売した。

AIトラッキングアルゴリズムを搭載したモジュールが付属。人物や被写体を認識して追尾できるほか、ジェスチャー操作による撮影開始や追尾制御が行える。被写体がフレームから外れた場合でも、自動で再認識して追尾を再開する「ターゲット再取得」機能も備える。

ハンドルには着脱式ワイヤレスリモコンを搭載。手首の動きに応じてジンバルの向きを操作できるモーションセンシング（体感操作）にも対応する。

新たにサポートした音声コマンドでは、「Hello, Cami」「Start recording」といった音声指示で、写真撮影や録画の開始・停止が可能。

本体には最大215mmまで伸びる延長ロッドを内蔵。また、アーム部には最大226luxのフィルライトを搭載する。バッテリー駆動時間は通常使用で最大13.5時間、ライト使用時で最大5.5時間。

AIトラッキングモジュールやワイヤレスリモコンなどを省いた「SMOOTH-Q5 Ultra」も用意されている。

ペイロード：170～300g 対応スマートフォンサイズ（幅）：60～85mm 動作時間：最大13.5時間（フィルライト使用時は最大5.5時間） 内蔵フィルライト：226lux（5,600K） 充電時間：約2時間（5V/1A） 外形寸法：160×110×52mm（折りたたみ時）、286×128×62mm（展開時） 重量：390g 価格：2万2,800円（SMOOTH-Q5 Ultra COMBO）、1万7,800円（SMOOTH-Q5 Ultra）