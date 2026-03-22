「投手・大谷」に起用法は？

侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラに敗れた。4強進出が叶わなかったのは、6回目を迎えた今大会が初めて。侍の選手たちは、この悔しさをペナントレースで晴らそうとしているが、ドジャース・大谷翔平（31）の｢投手起用」についてはドジャース首脳陣も結論を出していないようだ。

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「3月18日（現地時間）のジャイアンツとのオープン戦に先発し、4回3分の1を投げて被安打1、無失点と好投しました。今季の大谷は、投打の二刀流で本格的に復帰すると、アメリカのファンも注目しています」（現地記者）

WBCでの大谷は「打者のみ」の出場となり、ペナントでの「投手」としての調整が大幅に遅れていると見られていた。しかし、この日の大谷は最速99.9マイル（約160.7キロ）も計測し、その心配も跳ね除けた。現地メディアは大谷の快投を絶賛していたが、デーブ・ロバーツ監督を始めとするドジャース首脳陣はそれに関するコメントを出していない。

オープン戦は好調（ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramより）

「打者出場のみとなったWBCの影響で投手としての調整が遅れ、二刀流での出場は4月下旬になるとされていました。でも、WBC期間中も大谷は投手の練習を想像以上にやっていたようですね」（前出・同）

投手練習と聞いて真っ先に思い出されるのが、神宮球場で行われた3月10日のライブBPだ。 一次ラウンド最終ゲーム、チェコ戦が始まる前のことで、報道陣の目を盗むため、チェコ代表選手の試合前インタビューの時間帯にぶつけ、神宮球場を見下ろせる周辺施設のカーテンまで下ろされる厳戒態勢のなかで行われたことは既報通りだが、こんな情報も聞かれた。

「大谷のライブBP登板に駆り出されたのは小園海斗（25）、牧原大成（33）らです。チェコ戦の行われた東京ドームに移動してからもブルペン入りしていますが、そのパートナー役を務めたのは坂本誠志郎（32）。侍ジャパンも一丸となって大谷の投手調整に協力していたわけです」（前出・同）

侍ジャパンがベネズエラ戦に挑む2日前の3月12日（現地時間）のことだった。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が「ヤマモトはベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに帰ってくる」と言った。翌日、ロバーツ監督は「ワタシの勘違いだった」と訂正しているが、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が、山本由伸（27）の先発を発表したのも、勘違い発言が出た12日……何が言いたいのかというと、大谷、山本のコンディションは逐一、ドジャース側に報告されていた、ということである。

「アナリストとして侍ジャパン入りした、ウィル・アイアトン氏（37）が報告していました。日本人メジャーリーガーには所属球団のトレーナーなどが個々についており、やはり体調面が球団に報告されています。WBC中の投手練習についても、ドジャースから指示を受けていました」（NPB関係者）

また、侍ジャパン合流前、スプリングキャンプ中の大谷を取材した米国人記者はこう言う。

「米アリゾナ州で投手調整を行いましたが、大谷は右肩を少し下げて投げ下ろす、新たな投球フォームに改造中でした。自主トレ期間中も、右足だけスパイクを脱いで壁当てをするなど、変わった練習をしていました。強い直球を投げることを意識していたようです。WBC中も投球練習もやっていたとはいえ、オープン戦で実戦を積み重ねてきた他投手の仕上がり具合には適いません。18日のジャイアンツ戦は『調整不足でも好投した』、『大方の予想よりも大谷の調整は進んでいる』と引いて見るべき。調整不足でも相手打線を抑えたのはさすがですが、すぐに先発ローテーションでフル回転させることはないでしょう」

投打ともに26年シーズンを完走

だが、投手起用に慎重なのはWBCによって通常の春季キャンプとは異なる調整になったせいだけではない。ドジャースがスロー調整も要請したようだ。

「投手復帰した昨季も言われていたことですが、ドジャースが絶対に阻止しなければならないのは大谷のケガ。右肘に3度目のメスを入れることはあってはならないとしています。手術明けの投手が全力投球し、メスを入れた箇所をまた傷めたり、肘の痛みがなくなってつい力が入りすぎてしまい、肩や脇腹を痛めたりしてしまうケースもあります。実際、ドジャースも手術明けの投手にケガをさせて失敗した例もありました」（前出・現地記者）

昨シーズンの疲れが残っている――との見方もあるという。「疲労」というと、ワールドシリーズで連投した山本が取り沙汰されてきたが、同シリーズ中、何人かのドジャース選手が疲労回復の点滴を受けており、大谷もその一人だった。ドジャースが大谷らのWBC出場にあまり良い顔をしてこなかったのはそのためだ。

通常のシーズンオフであれば、先発ローテーション入りするメジャーリーグの投手は12月に練習を再開し、1月には投球練習も行う。12月は基礎体力、1月は投球練習というザックリとした分け方もできるが、WBCに出場する選手は例年以上に早く肩を作らなければならず、そうなると、基礎体力を養う12月の1ヶ月間を縮めて投球練習のステージに進むことになる。

WBC出場選手がシーズン突入後に故障するケースが多いのは、このオフの練習プログラムにも起因するとされ、ドジャースは大谷に投手としての調整を遅らせる必要があると判断したわけだ。

「ロバーツ監督の言葉を借りると、投打ともに26年シーズンを完走させるということです。大谷は『投げたがり』でもあるので、開幕からの約1ヶ月は先発させても50球程度に制限されるでしょう」（前出・同）

もっとも、この二刀流の完走はむしろプラスに転じるとの見方もされている。米スポーツ専門サイト「The Athletic」は大谷の侍ジャパン合流直前、「彼の登板間隔は中6日か、8日になるだろう」との予想記事を掲載した。投打の両方での出場による体力的な負担を上げていたが、

「この起用法は昨季終盤、ロバーツ監督も明かしていたもの。大谷が投げるのに万全を期するためだが、それはチームの勝利のためでもある」

と強く言い切っていた。

日本人初のサイ・ヤング賞

また、同時期の米スポーツ専門サイト「ESPN」では、「変化球に対する感覚と、それを常に操る能力に感銘を受けている」というロバーツ監督の大谷評を紹介し、「シーズンを完走すれば、二刀流での出場が加点になる。サイ・ヤング賞候補になってもおかしくない」と伝えていた。

「昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に選ばれたのは、メジャー2年目のポール・スキーンズ（23）です。スキーンズは187回3分の2を投げ、両リーグトップの防御率1.97、WHIP0.95、216奪三振と圧巻でしたが、勝敗は10勝10敗。順調に行けば、今季もスキーンズがサイ・ヤング賞受賞の筆頭候補ですが、大谷は投手としてフル出場した22年は、15勝9敗。奪三振数も219をマークしたので、スキーンズに対抗できます」（米国人ライター）

大谷が日本人初の同賞受賞となるのか。スキーンズの所属するパイレーツは目立った補強はしていない。おそらく今期も優勝争いをするであろうドジャースで、200奪三振以上を記録すればその可能性はさらに高まる。

WBCで投げられなかった鬱憤と、準々決勝で敗れた屈辱をシーズンにぶつけてくるのは間違いないが、その気持ちは序盤戦で球数制限されることでさらに強まりそうだ。

デイリー新潮編集部