ハリウッドのアクションスターであり、武道家としても知られたチャック・ノリスが、2026年3月19日に死去した。86歳だった。家族は翌20日、本人の公式Instagramを通じて訃報を公表している。

ノリスは1940年3月10日、米オクラホマ州生まれ。本名はカルロス・レイ・ノリス。米空軍勤務中に韓国で武術と出会い、その後は空手家として頭角を現した。自身の武道スタイル「チュン・クック・ドー」を築いた。

俳優としては、ブルース・リー主演『ドラゴンへの道』での対決でも広く知られる存在だ。その後、『地獄のヒーロー』シリーズや『デルタ・フォース』など、1980年代のアクション映画を代表する顔のひとりとなり、テレビシリーズ「炎のテキサス・レンジャー（Walker, Texas Ranger）」ではコーデル・ウォーカー役としてさらなる人気を確立した。

また2000年代には、圧倒的な強さを誇る存在として語られる“チャック・ノリス・ファクト”のインターネット・ミームによって、若い世代にも再発見された。本人もこの文化的広がりを受け止め、ユーモラスに応答していたことが伝えられている。

俳優・武道家としての顔だけでなく、慈善活動でも足跡を残した。ノリスは青少年向け武道プログラム「Kickstart Kids」の共同設立者でもあり、多くの若者たちに影響を与えた。信仰や保守的な政治的立場でも知られた人物だった。

この投稿をInstagramで見る

死因の詳細は公表されていない。一方で家族はInstagram声明で、ノリスが家族に見守られながら亡くなったことを明かしている。妻ジーナ、5人の子どもたちが遺された。

この投稿をInstagramで見る

『エクスペンダブルズ2』（2010）シルヴェスター・スタローンは「チャックとは素晴らしい仕事の時を共にした。彼はあらゆる意味でアメリカ人だった。偉大な人、そして彼の素晴らしい家族にお悔やみ申し上げます」と追悼した。

ジャンクロード＝ヴァン・ダムも「私の友人、チャック・ノリスの逝去に際し、心よりお悔やみ申し上げます」と偲んだ。「若い頃からの付き合いでしたが、私は常に彼の人柄を尊敬していました。ご遺族の皆様に心よりお見舞いとお祈りを捧げます。決して忘れません」。

この投稿をInstagramで見る

ドルフ・ラングレンもノリスとの写真に添えて追悼した。「チャック・ノリスは真のチャンピオンだった。若い頃に武道を学んでいたときから、その後映画の世界に入ってからも、私はずっと彼を手本として尊敬してきた。人として、男として必要な敬意、謙虚さ、そして強さを備えた存在だった。あなたがいなくなって寂しいよ、友よ」。

この投稿をInstagramで見る

President Trump on death of Chuck Norris: "He was a great guy. He was a really good tough cookie. We didn't want to fight him." - CSPAN (@cspan)

ドナルド・トランプ米大統領も訃報を聞き、「彼は偉大な男だった。本当にタフな男だった。彼とは戦いたくないものだ」とコメントした。

ご冥福をお祈りします。