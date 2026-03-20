¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ÈÀÄ¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é
1969Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝ¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÃç´Ö»×¤¤¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÅ¯³ØÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥à¥·¥ã¥à¥·¥ã¿©¤Ù¤ë»Ñ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¾×Æ°Åª¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·²æËý¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÈà¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Å¯³ØÅª¤ÊÌä¤¤¤òÃµµá¤·¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼«ºî¤Î»í¤òÈäÏª¤¹¤ë°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¢£¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÊì
¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¡Û
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ¾¿Æ¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ªÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¿©¤ÙÊª¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¼å¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤â¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÁÄÊì¤äÌÅ¤â¤¤¤ë¡£ÁÄÊì¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÂ¹¤ò¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥¯¡¼¥¯¥é¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¡ª
¡ÖPVC¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
2WAY»ÅÍÍ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë2WAY»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×(4620±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò°÷¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡×(3630±ß)
Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥Ï¡¼¥È·¿¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¼ó¤ËÄÌ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÍî²¼¤äÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£ÉÕÂ°¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥±¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤à¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼&¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü5290±ß)
·Ú¤ä¤«¤Ê¡È¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ÎÈ¾Âµ¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥±¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥³¥â¥³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¿þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤äÌ¾Á°¤Î¥í¥´¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤òÆþ¤ì¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ»È¤¤¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(2090±ß)
¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥ß¥Ë¥ß¥é¡¼¡£¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×(3960±ß)
¥â¥³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÌÜ¤äÉ¡¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×(2970±ß)
¤â¤³¤â¤³¤Ê¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡£¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÇÃæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¾®Êª¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥µ¥¤¥óÉ÷¤Î»É½«Æþ¤ê¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à ¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×(3520±ß)
Ã»¤á¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÓÂ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×(1980±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¿´¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÂ¤Ä¤¥³¥Ã¥×¡£ËèÆü¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(8690±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¤ªÉô²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÒÆâ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Ò¤¶³Ý¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃë¿²¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë³Ý¤±¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(1980±ß)
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à ¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×(2970±ß)
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ÚDOG¡Û¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡×(1760±ß)
¤ä¤µ¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Ç¡¢³ú¤à¤È¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤È³Ú¤·¤¤²»¤¬ÌÄ¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡£¾®·¿¸¤¤Ç¤âÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢¥³¥í¥³¥í¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¡ÚKIDS¡Û¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×(3300±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£¤ª²Û»Ò¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ò¤âÉÕ¤¡£
¡Ö¥Ú¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡õ¥´¥ó¥¬¡¼)¡×(9350±ß)
¥¯¥Ã¥¡½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¥´¥ó¥¬¡¼¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥´¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¡£2¿Í¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ªÎÁÍýÂâ¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¡¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹(¥Ï¡¼¥É)¡×(2420±ß)
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥³¡¼¥É¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Ç¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¾®Êª¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(2530±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§Ã£¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥·¥ó¥°¥ë¡×(330±ß)
A4¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òËËÄ¥¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ñ¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and
design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
(C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
¢£¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¿©¤¤¤·¤óË·¤ÎÊì
¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¡Û
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ¾¿Æ¤â¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ªÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¿©¤ÙÊª¤ÎÍ¶ÏÇ¤Ë¼å¤¯¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¡£¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤â¥Þ¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î²ÈÂ²¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î¤Û¤«¡¢ÁÄÊì¤äÌÅ¤â¤¤¤ë¡£ÁÄÊì¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¤¹¤ëÂ¹¤ò¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥¯¡¼¥¯¥é¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¢£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¡ª
¡ÖPVC¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
2WAY»ÅÍÍ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ý¡¼¥Á¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ê¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤Á¼ê¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë2WAY»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×(4620±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ¹¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Ò°÷¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ï¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡×(3630±ß)
Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£¥Ï¡¼¥È·¿¥ê¥ó¥°¤ò¼ê¼ó¤ËÄÌ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÍî²¼¤äÃÖ¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡£ÉÕÂ°¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥±¡¼¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤à¤À¤±¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼&¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü5290±ß)
·Ú¤ä¤«¤Ê¡È¥¨¥¢¥ê¡¼¥â¥³¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¥ÉÆþ¤ê¤ÎÈ¾Âµ¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥±¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥â¥³¥â¥³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¿þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤äÌ¾Á°¤Î¥í¥´¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¤òÆþ¤ì¡¢¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ»È¤¤¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×(2090±ß)
¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥ß¥Ë¥ß¥é¡¼¡£¥·¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç´ÊÃ±¤ËÅ½¤Ã¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¡ÚGELATO PIQUE¡Û¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡×(3960±ß)
¥â¥³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©ÂÎÅª¤ÊÌÜ¤äÉ¡¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥¢¥Ã¥×¥ê¥±¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡×(2970±ß)
¤â¤³¤â¤³¤Ê¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇÆâÂ¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡×(3190±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ý¡¼¥Á¡£¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÇÃæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÇËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¾®Êª¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê½ñ¤¥µ¥¤¥óÉ÷¤Î»É½«Æþ¤ê¤Ç¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à ¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×(3520±ß)
Ã»¤á¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÓÂ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×(1980±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¿´¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÂ¤Ä¤¥³¥Ã¥×¡£ËèÆü¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×(8690±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥«¥é¡¼¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Ê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¤ªÉô²°¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÒÆâ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Ò¤¶³Ý¤±¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤ªÃë¿²¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Ë³Ý¤±¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¹¥±¥Ã¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(1980±ß)
¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à ¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×(2970±ß)
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Á¥ã¡¼¥à¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÁÇºà¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤Ç¤«¤±Àè¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ÚDOG¡Û¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡×(1760±ß)
¤ä¤µ¤·¤¤È©¿¨¤ê¤Ç¡¢³ú¤à¤È¡Ö¥Ô¡¼¥Ô¡¼¡×¤È³Ú¤·¤¤²»¤¬ÌÄ¤ë¥ß¥Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥È¥¤¡£¾®·¿¸¤¤Ç¤âÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢¥³¥í¥³¥í¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÇØÃæ¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¡ÚOUR KIND OF HOLIDAY¡Û¡ÚKIDS¡Û¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Á¡¼¥Õ ¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡×(3300±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£¤ª²Û»Ò¤ä¾®¤µ¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¼ó¤«¤é²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ò¤âÉÕ¤¡£
¡Ö¥Ú¥¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß(¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡õ¥´¥ó¥¬¡¼)¡×(9350±ß)
¥¯¥Ã¥¡½¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤È¥´¥ó¥¬¡¼¤¬¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥´¥ó¥¬¡¼¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¡£2¿Í¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ªÎÁÍýÂâ¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡¡¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥±¡¼¥¹(¥Ï¡¼¥É)¡×(2420±ß)
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥³¡¼¥É¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¾®Êª¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¡¼¥É¥±¡¼¥¹¡£¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥´¥à¥Ð¥ó¥ÉÉÕ¤¤Ç¡¢ËèÆü»ý¤ÁÊâ¤¯¾®Êª¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡×(2530±ß)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§Ã£¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥·¥ó¥°¥ë¡×(330±ß)
A4¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òËËÄ¥¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»Ñ¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥×¥ê¥ó¥È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and
design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.
(C) 2026 Sesame Workshop. All rights reserved.