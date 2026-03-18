【明日なに着る？】「ブラウスみたいに使える」ジャケット感のないジャケット





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

これからのジャケットは、寒暖差にも、どんなコーディネートにも柔軟に対応する1枚を。「疲れず着られる」を前提に、前を閉じればトップスとしても着られる新作をピックアップ。





３Dの刺しゅうをたっぷりと全面にあしらった、華やかなレースジャケット。ドレッシーな立体感は、フライフロントかつ丸首に仕立てたミニマルなデザインでシックにも使えるようバランス調整。引き続き人気なワイドパンツのほか、ドレスライクなワンピースとも相性のいいショート丈。





【POINT】３Ｄ化したレースジャケットの華やぎをおさえるように、幅広なスウェットパンツをセット。しっとりとしたオリジナルのジャージー素材で品をそこなわず、簡単にラクしてキレイが成立。ボリュームがあるため、チャコールグレーの締まる色をセレクト。





(ジャケットのプライスなど詳細）

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