秋野暢子「お野菜多め」の夕食4品披露「彩りが綺麗」「食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の秋野暢子が2月18日、自身のInstagramを更新。野菜たっぷりの夕食を公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「野菜たっぷりでヘルシー」ごまたっぷり味噌野菜炒め
秋野は「今夜はお野菜多めの献立です」とコメントし、夕食を公開。「ピーマン、なす、トリモモ 赤味噌と辛味噌で炒めました」「エリンギとしめじのソテー」「きゅうりのごま油とシーズニング」「トマトとアボカドのサラダ」と4品のメニューを記し、器に美しく盛りつけられたそれぞれの料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「食欲そそられる」「彩りが綺麗」「料理上手」「どれも美味しそう」「身体に良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】69歳朝ドラヒロイン「野菜たっぷりでヘルシー」ごまたっぷり味噌野菜炒め
◆秋野暢子「お野菜多め」の夕食公開
秋野は「今夜はお野菜多めの献立です」とコメントし、夕食を公開。「ピーマン、なす、トリモモ 赤味噌と辛味噌で炒めました」「エリンギとしめじのソテー」「きゅうりのごま油とシーズニング」「トマトとアボカドのサラダ」と4品のメニューを記し、器に美しく盛りつけられたそれぞれの料理を披露した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「食欲そそられる」「彩りが綺麗」「料理上手」「どれも美味しそう」「身体に良さそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】