春先の掃除がぐっとラクになる「冬の汚れをリセットするルーティン」3つ。週に1回、サッとふくだけ
春先はホコリや汚れがたまりやすい季節。汚れを広げないためにも、冬のうちに一度リセットしておくことが重要です。今回は整理収納アドバイザーでクリンネスト1級のあゆみさんに、春の掃除がぐっとラクになる「2月の掃除のコツ」について伺いました。冬のうちに整えておきたい場所や、無理なく続けられる掃除ルーティンを紹介します。
花粉シーズン前にやるべき3つの場所
春先は風も強くホコリが舞いやすい時期。春一番が吹くと、冬にためこんだホコリが室内へ一気に広がってしまいます。
そこで春前のうちに整えておきたいのが、玄関・カーテン・エアコン周りの3か所です。
玄関は砂ボコリの入口。たたきをふくだけでも汚れの量が減ります。
カーテンは空気中のホコリを受け止める場所。パタパタ叩かず、粘着クリーナーで回収するのが効果的です。
エアコンはフィルターと吹き出し口を軽く掃除しておくと、春の運転時に汚れをまき散らさずにすみます。
冬の汚れ、春まで放置するのはNG！
冬の汚れでやっかいなのは、目に見えない皮脂とホコリの混合汚れ。
暖房で温められた空気の流れによってホコリが舞い上がり、カーテンレールや照明の上、棚の上などの高い場所に少しずつ積もっていきます。この汚れは放置すると、春の湿気でベタつき、落ちにくい油汚れに変化します。
今の時期は乾いたホコリが多いため、ハンディモップや乾いたマイクロファイバークロスでさっとふくだけで十分きれいになります。年末の大掃除のように気合を入れなくてもよいものの、このひと手間をかけるとかけないで、その後の汚れに差が出ます。
冬の汚れをリセットする掃除ルーティン
2月は、汚れが重なって固まる前にリセットする“ためない掃除”が大切。今やっておくだけで、春の大がかりな掃除がぐっとラクになります。
おすすめの掃除ルーティンはこちら。
・週1回：玄関たたきをサッとふく
・週1回：カーテンを粘着テープでさっとなでる
・2週間に1回：エアコンフィルターを軽く掃除・高い場所のふき掃除
これらを続けることで、汚れがこびりつかず、水ぶきだけでスルッと落ちる状態になります。
忙しい40〜50代の方ほど、「まとめてやる」より「少しを続ける」方が、無理せず家をキレイに保てるはずです。