〈《バストアップだけでなく、ユニークなものも…》写真が極めて高価だった明治時代に“娼妓”が自ら写真館を訪れてブロマイドをつくっていた“意外なワケ”〉から続く

「きれいな着物を着て、おいしいものを食べて、ただお酒の相手でもしてればいい」

【画像】“東雲楼一の美人”と言われた「しののめ（東雲）」のブロマイドがコチラ〈表情はどこか寂しげで…〉

貧しい農村を回り、そんな甘い言葉で親を説得して娘を連れ去る男たち。彼らは「女衒（ぜげん）」と呼ばれた。一見すると人好きのする「世話人」のような顔をした彼らだが、実際には娘の運命を狂わせる悪魔のような存在でもあった。

看護婦志望の娘を遊廓に売り飛ばし、あろうことか「遊廓に行く前の儀式」と称して少女を凌辱する――。ノンフィクション作家の澤宮優氏による『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋し、西日本有数の遊廓で行われていた恐ろしい手口を紹介する。

◆◆◆

女衒

娼妓となる娘を斡旋する周旋業という仕事もあった。俗にいう「女衒」である。

前出の永谷誠一（編集部注：細川藩から時代から営まれる二本木の菓子店に生まれた男性）によれば、周旋業と墨書された看板のある“しもた屋”が戦前の二本木には10軒ほどあったという。一見すれば商家風のつくりで、入口には難しい字の看板があったから、永谷は「何をするところだろう」と不思議に思っていた。

「子供のころはわかりませんでしたが、大人になって、ああいう人たちがリベートをもらって娘さんたちを遊廓に斡旋しているのだと知りました。天草や島原、阿蘇の方から連れてくるんですね」

女衒はどういう風体をしていたのか。『明治吉原細見記』や、映画化もされたベストセラー『吉原炎上』の著者で洋画家の斎藤真一によれば、女衒の男はおよそやさしい顔立ちで人好きのする性格であった。自分では「世話人」と名乗っていたという。

斎藤によれば、周旋人は娘の実家に前借金として金を渡すが、娘の実家からはその一割を、また妓楼側からも一割の手数料を取っていたという。妓楼まで連れていくまでの交通費や食費は娘の実家に請求した。

周旋人にまつわる事件もあった。

大正9年（1920）11月、鹿児島県大島郡の53歳の周旋業の男が、郷里の知人の21歳の娘を凌辱する事件を起こした。看護婦志望と聞いて、熊本の医師を紹介すると連れ出し、熊本に着くと前科三犯の男と共謀して娼妓になれと強要。嫌がると料理屋で給仕奉公をせよと脅し、前借金350円で娘に渡す約束になっていたが、手数料などの言いがかりをつけて、200円余りしか渡さなかった。さらに娘を薄暗い部屋に移して娘を凌辱した。やがて警察の知るところとなって事件は明るみに出た（「九州新聞」大正9年〈1920〉11月2日）。

貞操を奪う事件

昭和9年（1934）10月には熊本市に住む高等女学校を卒業したばかりの女性が、家族の貧困のため大阪の妓楼に身を売ることになったが、大阪の周旋人が前借金の一部を母親に渡して、熊本市内のある家に連れて行き、「娼妓になるには処女ではいけないから、大阪に行く前に処女を失う必要がある」と騙し、彼女の貞操を奪う事件があった（「九州新聞」昭和9年〈1934〉11月13日）。



写真はイメージ ©AFLO

この年は周旋人絡みで娘が服毒自殺を図るという痛ましい事件も起こっている。上益城郡出身の19歳の娘は幼い時に父親がフィリピンに渡ったため母親の手で育てられたが、生活は苦しく、母親の制止を振り切って熊本市内の料理屋で酌婦となった。だがそこに悪徳周旋人が近づき、福岡・大牟田の料亭、次に熊本・三角の料亭を転々とさせられ、気がつけば当初80円だった前借金が500円に増えていた（編集部注：初任給で換算すると、当時の1円は現代の4000円程度の価値）。そこで彼女は前途を悲観し、劇薬を買って自殺を図った。

幸い一命は取り留めたが、悪徳周旋人のために今度は熊本市内の料亭を転々とし、いつしか二本木の妓楼の娼妓になることが決まった。明日が初めての仕事という日に彼女は逃走。母親に会いに行った。しかし翌日連れ戻され、わずか3ヵ月の間に前借金は1000円以上になっていた。結局、彼女は母親にお金を渡すことができず、すべてが悪徳周旋人の手に渡っていたのである（「九州日日新聞」昭和9年〈1934〉11月20日）。

二本木で生まれ育った女性に聞くと、二本木にいた周旋人は熊本で言う「半端侠客」（侠客と堅気の中間。ごろつき）であった。

〈「ごくふつうの若い女性と同じ」「何でこんな人が遊廓にいるのだろう」…歓楽街で生まれ育った男性が明かした“娼妓”たちの“意外な素顔”〉へ続く

（澤宮 優／Webオリジナル（外部転載））