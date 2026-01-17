グラフィックアーティストトVERDYとのコラボアイテム

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が日本時間17日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。自身がアンバサダーを務めるオーディオブランドのスピーカーの写真を投稿し、ファンからは様々なコメントが寄せられている。

大谷はドジャース選手の大量のボブルヘッドを背景に、「Beats by Dre」のスピーカーが写っている写真を投稿した。

このスピーカーはグラフィックアーティストVERDYとのコラボアイテムで、価格は7万7000円（税込み）となっている。

土曜午前、突然の投稿はX上のファンにも反響が広がり、「これはまた爆売れの予感がしますね…」「一瞬、デコピンがスピーカーに転生したかと思ったぞ！」「大谷さん、全部おしゃれだわ！」「この可愛いのスピーカーなんだ！」「大谷翔平選手の部屋？！」などの声が上がった。

「Beats by Dre」公式インスタグラムは日本時間15日以降、続々と大谷のインタビュー動画や新ビジュアルを公開している。



（THE ANSWER編集部）