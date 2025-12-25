「大好きすぎて即決」「着回し抜群！」【しまむら】大人の高見え♡「刺繍アイテム」

「ほんと大好きすぎて即決した」「着回しも利く」--そんな声が、おしゃれなインフルエンサーさんたちから聞こえてくるほど、大人のあいだで人気上昇中な【しまむら】の「刺繍アイテム」。繊細な刺繍が施され、プチプラとは思えなさそうなほど華やかで上品な仕上がりのラインナップが揃っています。今回は、そんな注目の「刺繍アイテム」の魅力を、お手本コーデとともに紹介します。

コード刺繍 × ペプラムシルエットの高見えカーデ

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

クラフト感のあるコード刺繍とペプラムシルエットのバランスが、今年らしさたっぷりのカーディガン。「ハリのある生地」（@chii_150cmさんのInstagram投稿より）が生み出す美しいフォルムが、プチプラということに驚きそうな高見え感を演出しています。ウエストからふんわり広がるデザインは、気になるお腹まわりをカバーしつつ、スタイルアップも叶えてくれそうで、大人世代に嬉しい設計。

大人のワントーンコーデをシルエットで魅せる

ペプラムカーディガンが腰の位置を高く見せ、ワイドパンツが脚のラインをカバーする、大人にぴったりなバランスのワントーンコーデ。コード刺繍が目線を上げて、さらなるスタイルアップも狙えそうです。ペプラムカーデは、プチプラコーデが得意な@chii_150cmさんが「着回しも利く」とおすすめしているように、ロングスカートやショートパンツなど、さまざまなボトムスに合わせられそう。

同色刺繍でコーデを格上げするニットスカート

【しまむら】「CHO*コードシシュウSK」\2,420（税込）

こなれ感たっぷりのニュアンスカラーとクラフト感が凝縮されたニットスカートは、メランジ調のやわらかい色味と同色のコード刺繍が、贅沢な表情を演出しています。ほどよくゆったりとしたIラインシルエットは、気になる下半身を絶妙にカバーしつつ、すっきり見せてくれそう。@naa.gramさんが「ほんと大好きすぎて即決した」と言う気持ちも納得の、ワンランク上の着こなしを叶えてくれそうな一枚です。

大人の淡色ニットコーデが品よくまとまる

襟付きカーディガンを合わせた上下ニットの淡色コーデを、スカートの裾のコード刺繍がさらに洗練された着こなしに。Iラインのスカートが縦長のシルエットを強調し、スタイルアップが叶いそう。小物を黒で揃えれば、引き締め効果と高見えも狙えます。ニットでほどよいリラックス感がありながら、品のよさをキープした大人にぴったりのスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、＠naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N