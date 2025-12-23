フランス人の「夕食」は予想外に質素…日本人留学生がホームステイ先で受けたカルチャーショック

日本人の「食」への異常なこだわり

日本は本当に何を食べても美味しい国だと思う。豊かな山の幸や海の幸、みずみずしい野菜や果物、多種多様な発酵食品や調味料など、豊かで質の良い素材に支えられた伝統的な和食の数々。ユネスコの無形文化遺産に指定されているほどに、世界的にも高く評価を受けている。

伝統的な和食以外にも、日本の食のレベルの高さを感じる場面は多くある。スーパーに並ぶインスタント食品やレトルト食品の質の高さや食品メーカーのこだわりは驚くべきであるし、コンビニの店頭には温かい肉まんやおでん、店内で調理されるフライドチキンなどが並び、どれも専門店で食べるのと遜色ない美味しさだ。

もちろん、筆者は日本で生まれ育った日本人であるから、日本の食事が美味しいと感じるのは当然のことだろう。誰もが幼少期から食べ慣れた味を美味しいと感じるものだし、どの国にも自分たちの食文化に対する誇りは多かれ少なかれあるものだ。

しかしながら、そんな「日本人バイアス」を抜きにしても、日本ほど食に対する人々の意識が高く、食を中心に日常が回っているような国は他にあまりないような気もする。それは、日本とは異なる食文化や食に対する考え方を持つ欧州で生活していると一目瞭然だ。

今回の記事では、カナダやフランスなど欧州に長く滞在していた筆者自身が体験したことをベースに、日本と欧州における食に対する感覚の違いについて考えていきたい。私たち日本人は何の疑問も持たずに豊かな食を日々楽しんでいるが、それは決して当たり前のことではないのかもしれない。

欧州のなかでの「食」への意識の違い

「欧州の人々の食に対する意識」と括ってしまうと、主語がやや大きすぎるかもしれない。夕食に温かいものを食べずにパンとチーズなど冷たい料理だけで済ませるドイツのような国もあれば、一日四食から五食が基本で毎食違うものを食べるポルトガルのような国もあり、「欧州」とひとことで言っても多様な食文化が息づいているためだ。

ざっくりと分けるなら、イギリスやドイツ、北欧諸国といった欧州の北側の国々では食へのこだわりが概して薄めだと言える。反対に、スペインやイタリア、ポルトガルなど欧州の南側の国々では食へのこだわりが強い。このイメージは日本人の間にも広く定着しているものだと思うが、実際に欧州のほぼ全ての国に渡航したことがある筆者の感覚としても正しいと感じる。

欧州の南北における食に対する感覚の違いには、さまざまな要因がある。気候の違いや食材の豊富さの違いなど地理的な要因はもちろん、（一般的に調理を担当することが多い）女性の社会進出が進んでいるかどうかや、伝統的家族観がどれほど強く根づいているか.など、社会的・文化的な要因も存在する。

ここで筆者が例として挙げたいのが、欧州の北でもなく南でもないフランスという国における、人々の食習慣だ。

「フレンチのコース料理」はフランス人にとっても特別

「フランス」と聞くと、多くの日本人は「美食の国」をイメージするのではないか。

見た目にも美しいフランス料理、芸術作品のように繊細なスイーツ、食前にワインとおつまみを楽しむアペリティフ文化、数時間かけて前菜・メイン・デザートを楽しむ食習慣......これらは全てフランスの食文化を正しく反映したイメージであると同時に、正しくないイメージでもある。

なぜなら、毎日フランス料理を調理し、アペリティフを楽しみ、二時間かけて食事をし、食後にコーヒーとデザートを嗜むような人は、王族や貴族の子孫を除けば現代のフランスにはまず存在しないためだ。

私たち日本人が日常的に懐石料理を食べる習慣などないのと同様に、上に挙げた「美食の国フランスの食習慣」のイメージは、フランス人にとって日常的なものでは全くない。月に一度の外食だったり、誕生日パーティーだったりと特別な機会に家族や友人とともに食事する際の習慣である。

フランス人家庭の夕食で覚えた衝撃

では、フランス人の日々の食習慣がどういったものかと言うと、日本人からすると信じられないほどに質素だ。

筆者はフランスに初訪問した際に、現地のフランス人家庭に一ヶ月間ホームステイした経験がある。ホームステイ先ではホストファミリーと毎日食卓を一緒に囲み、もちろん同じものを食べる。朝食と夕食は必ず提供されるが、昼食は土日だけ提供されるというシステムだった。

今でも鮮明に覚えているのが、ホームステイ到着初日の夕食だ。大多数の日本人と同様に「フランス＝美食」のイメージしかなかった筆者は、「きっとお洒落な前菜がまず出て、メインにはステーキか魚のポワレあたりだろうか。デザートは何だろう？」なんてワクワクしながら食卓に就いたのだが、テーブルの上には目を疑う光景が広がっていた。

市販のブイヨンに冷凍のカット野菜を加えたシンプルなスープ。茹でたグリーンピースをバターで和えたサラダのようなもの。大きな鍋の中には市販のトマトソースで和えただけの具なしマカロニ。そしてフランスパン。おしゃれな前菜も繊細なデザートもないし、なんなら肉も魚もない。作ってもらったものに文句を言いたくはないが、「え、これが夕食……？」と正直思ってしまった。

何もこの日が特別に質素な食事の日というわけではなかった。肉の有無は別にしても、だいたい毎日こういった食事構成で、驚くほどに調理に手間がかかっていないのだ。大量に調理したメイン料理の残りが数日連続して登場することも多く、三日間連続でじゃがいもとバターのグラタンが出てきた際は正直飽き飽きした。

ホームステイ先の夕食は家族と同じものを一緒に食べるわけなので、筆者にだけあえて質素な食事が提供されているわけでもない。ホストファミリーのお父さんもお母さんも、毎日筆者と一緒にこうした食事をしていた。

ふだんは質素な食生活を送るフランス人

事前のフランスの食に対するイメージとのあまりの乖離に、「もしや自分のホストファミリーの食事だけが特別に質素なのではないか？」と思い、通っていた大学でホームステイ組の友人たちに尋ねてみたことがある。彼らの返答は「うちなんてもっと質素だよ」というものだったり「スープが出てくるだけでも嬉しい」といったものだった。食に関しては、筆者のホームステイはどうやら「大当たり」ということだった。

フランス到着直後のホームステイ先での衝撃があまりに強すぎたためか、その後のフランス滞在では人々の食生活の質素さや簡素さに改めて驚くことはなかった。パリやリヨンなどいくつかの地域に滞在し、ルームシェアなどで同世代のフランス人とも生活を共にしてきたが、一人の例外もなく食生活はかなり質素だった。

毎日違う料理を食べている人など筆者の周りには誰一人としていなかったし、日常的にレストランのコース料理を食べに行くような人も筆者は知らない。そもそも外食費が高すぎるので日常的に外食するという選択肢自体がないし、グラタンやパスタなどを大量に作っておいて二日や三日に渡って食べるのが普通だ。

それでも、フランスでは「夕食にはちゃんと温かいものを食べる」という感覚は強いようで、そのあたりは冷たい夕食で済ませるお隣のドイツとは異なる。また、外食の選択肢が豊富で比較的食費が安く済むイタリアやスペインに比べると、フランスでは毎日異なるものを食べることが重要視されていないように感じる。

「食へのこだわりはあるが、そこまでお金を使ったり調理に時間をかけたくはない」という欧州南北がミックスされた感覚が、フランス庶民の食に対する考え方なのかもしれない。

