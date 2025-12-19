¾ÂÄÅMFÌøÄ®³¡ÍÔ¤ËÂÐ¤¹¤ë½èÊ¬·èÄê¡ÄJFL¡È¹ß³Ê¡É¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¡ÖË½¹Ô¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ä¡×
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï18Æü¡¢º£·î14Æü¤ÎJ3¡¦JFLÆþ¤ìÂØ¤¨ÀïÂè2Àï¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅMFÌøÄ®³¡ÍÔ¤ËÂÐ¤·¤Æ2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â10Ëü±ß¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ï¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¤â¤Ä¤ì¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇµÚ¤Ð¤º¡¢Íèµ¨¤ÏJFL¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤ÏÌøÄ®¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¶¥µ»¼Ô¤Î±¦ÂÀÂÜÉÕ¶á¤ò½³¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ºÇÄã3»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖÁª¼êÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ºÇÄã1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖÁª¼êÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅª¤Ê¹Ô°Ù¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤¿¤À¤·¡ÖÆ±´ð½à¤ÏºÇÄã1»î¹ç¤Î¸ø¼°»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Åö³º¹Ô°Ù¤ÏË½¹Ô¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤ê°¼Á¤ÊÍðË½¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÈÈ³¶â½èÊ¬¤ò²¼¤¹¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾ÂÄÅGK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¤â°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥²¥®¥à¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î·èÄêÅªÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡£Î¾Áª¼ê¤È¤âÄ¾¶á¤ÎÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Æ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡ÌøÄ®¤Ï¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤È¤â¤Ä¤ì¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÂÄÅ¤Ï1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤â¤Î¤Î2Àï¹ç·×¥¹¥³¥¢¤ÇµÚ¤Ð¤º¡¢Íèµ¨¤ÏJFL¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¾ÂÄÅGK¥¸¥í¡¼¥ó¡¦¥²¥®¥à¤â°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥²¥®¥à¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î·èÄêÅªÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¡£Î¾Áª¼ê¤È¤âÄ¾¶á¤ÎÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Æ½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£