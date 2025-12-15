『ザ・ロイヤルファミリー』最終回ぬいぐるみ話題 作戦会議に登場「可愛すぎる！」「商品化して！」
俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（日曜午後9時）の最終回が14日に放送された。作中では有馬記念へ挑む時の作戦会議で、ぬいぐるみが使用されており、公式Xでそのぬいぐるみが投稿されるとネット上で話題になっている。
【写真】可愛い！色も全然違う『ロイヤルファミリー』馬ぬいぐるみ
同作は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちと競走馬の20年にわたる歩みを描いた壮大な物語。原作は早見和真氏の同名小説で、映像化にあたりJRAが全面協力している点も放送当初から注目を集めてきた。
最終回では、失明という絶望から復活したロイヤルファミリーが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見てきた有馬記念の舞台に挑む姿が描かれた。一方、展之（中川大志）が手がけるソーパーフェクトはクラシック三冠を制し、“時代の覇者”として立ちはだかる存在に。ジャパンカップを制したロイヤルファミリーは、ついに有馬記念への切符をつかみ取った。
有馬記念のレース展開を考える際、作戦会議では出走馬のぬいぐるみを使っており、公式Xでは使用されたぬいぐるみ写真が投稿。これにファンは「サラブレッドコレクションでもアイドルホースとしてでも売り出してください」「ぬいぐるみの商品化お願いします！！可愛すぎる！」「このかわいいお馬ちゃん達 予約販売でいいのでぜひ商品化してください！！よろしくお願いします」「ファミリーのぬいぐるみ、欲しい」などと反応している。
