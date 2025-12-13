現役ドラフトでヤクルトから阪神へ移籍した浜田太貴外野手（25）が12日、兵庫県西宮市内の球団施設で入団会見を行った。背番号は「32」に決定。自身初となる2桁本塁打達成を新天地での目標に掲げた。日本ハム・菊地大稀投手（26）、西武・茶野篤政外野手（26）、中日・知野直人内野手（26）も同日、入団会見で抱負を明かした。

現役ドラフトで移籍する浜田は、同姓の超ビッグタレント・浜田雅功（ダウンタウン）を生んだ兵庫の地で大竹、畠に続く「現ドラ・ムーブメント」を起こす。夕刻に行われた入団会見。甲高い声で鮮やかに芸人たちを仕切る“本家”とは異なり、淡々と、小声で熱意を明かした。

「まだ2桁本塁打を打ったことがないので、まずは2桁打ちたい。不安もあるが、強いチームへ行けるワクワク感がある。やっている以上はレギュラーを獲りたい。ずっと出られるよう頑張る」

約20人の報道陣、数台のテレビカメラが詰めかけた。元来、人見知りという右打ちのスラッガーは「（ヤクルトと）倍以上、違う」。晴れの場では珍しく「不安」の二文字を繰り返した。それでも視線は既に競争へ向き「（長所は）間違いなくバッティング。アピールして試合に出たい」と決意を口にした。

次なる本拠地には好印象もある。明豊（大分）2年時には夏の甲子園に出場し、3試合で打率・600（計15打数9安打）、2本塁打、9打点と大爆発。プロ入り後こそ通算打率・100（30打数3安打）と沈黙も「別の球場とは違った独特の雰囲気や、目には見えない力を感じる」と悟っており、一気に“パワースポット”へ変わる可能性も秘める。特に甲子園は右翼から左翼へ吹く「浜風」の影響で、右打者が有利。新天地での再出発へ、その名の通り“浜田への風”が背中を押す。

「同い年なので、荘司（宏太＝ヤクルト）と対戦してみたい」

新人王左腕からは今季、11試合で1点も取れなかった。天敵攻略で猛虎に貢献し、虎党を“爆勝の渦”に巻き込む。 （八木 勇磨）