長年にわたり営業車や配送車として活躍してきたトヨタ「プロボックス」。近年はアウトドア用途でも注目を集めています。

2025年11月24日には、一部改良モデルも登場しています。どのようなモデルなのでしょうか。

プロボックスは2002年に登場し、ビジネスシーンを支える定番のライトバンとして活躍してきました。現行モデルは初代をベースに改良を重ねたもので、前述の通り、2025年11月24日には最新仕様が発表されており、先進安全装備が進化したほか、これに伴ってフロントバンパーのデザインが変更されています。

ボディサイズは全長4245mm×全幅1690mm×全高1525mm、ホイールベース2550mmと扱いやすい寸法で、乗車定員は2人（5人）です。

外装は直線的で視認性を重視した堅牢なデザイン、内装は水平基調のインパネで操作性と収納力を兼ね備えています。

パワートレインは1.5リッターガソリン、1.5リッターハイブリッドの2種類。最高出力はガソリン車で109PS、燃費はWLTCモードでハイブリッド車が24.2km／Lと高効率です。

安全面では「Toyota Safety Sense」を搭載し、日常業務での安心感を高めています。

積載性能は、ガソリン車では最大400kg、ハイブリッド車では最大350kgの重量を積載可能。

荷室寸法は後席シートを倒し２名乗り仕様とすることで最大、荷室長1810mm×荷室幅1420mm×荷室高935mmと、広い空間が広がり、バックドアの最大開口高1800mmによって大きな荷物やアウトドアギアの積み込みも容易です。

価格（税込）はガソリンモデルが191万8400円から214万9400円、ハイブリッドモデルが202万9900円から226万1600円です。

