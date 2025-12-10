191万円！ トヨタ“新”「プロボックス」がスゴイ！ 全長4.2mの「ちょうどいいサイズ」採用！ ２人乗り仕様で「広すぎ荷室」も可能？ 最強の「便利モデル」とは
便利なプロボックス
長年にわたり営業車や配送車として活躍してきたトヨタ「プロボックス」。近年はアウトドア用途でも注目を集めています。
2025年11月24日には、一部改良モデルも登場しています。どのようなモデルなのでしょうか。
【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「プロボックス」を画像で見る！（45枚）
プロボックスは2002年に登場し、ビジネスシーンを支える定番のライトバンとして活躍してきました。現行モデルは初代をベースに改良を重ねたもので、前述の通り、2025年11月24日には最新仕様が発表されており、先進安全装備が進化したほか、これに伴ってフロントバンパーのデザインが変更されています。
ボディサイズは全長4245mm×全幅1690mm×全高1525mm、ホイールベース2550mmと扱いやすい寸法で、乗車定員は2人（5人）です。
外装は直線的で視認性を重視した堅牢なデザイン、内装は水平基調のインパネで操作性と収納力を兼ね備えています。
パワートレインは1.5リッターガソリン、1.5リッターハイブリッドの2種類。最高出力はガソリン車で109PS、燃費はWLTCモードでハイブリッド車が24.2km／Lと高効率です。
安全面では「Toyota Safety Sense」を搭載し、日常業務での安心感を高めています。
積載性能は、ガソリン車では最大400kg、ハイブリッド車では最大350kgの重量を積載可能。
荷室寸法は後席シートを倒し２名乗り仕様とすることで最大、荷室長1810mm×荷室幅1420mm×荷室高935mmと、広い空間が広がり、バックドアの最大開口高1800mmによって大きな荷物やアウトドアギアの積み込みも容易です。
価格（税込）はガソリンモデルが191万8400円から214万9400円、ハイブリッドモデルが202万9900円から226万1600円です。
※本記事は2025年12月10日22時50分に本文を訂正致しました。