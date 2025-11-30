◆明治安田Ｊ２リーグ 第３８節 札幌３−０愛媛（２９日・大和ハウスプレミストドーム）

北海道コンサドーレ札幌ＭＦ深井一希（３０）が、１３年間のプロ生活に別れを告げた。両膝を計５度手術した影響から今季限りでの引退を表明していたが、今季最終のホーム・愛媛戦で、ボランチとして３年ぶりに先発出場し、後半１３分までプレー。札幌一筋で公式戦通算２３０試合を戦い終え、ピッチを去った。試合は３―０で勝利。１６勝５分け１７敗で勝ち点５３の１２位で、２０２５年シーズンを終えた。

深井の目に涙はなかった。慣れ親しんだボランチとして、的確な位置取りでボールをさばいてリズムをつくる、らしさ全開のプレーを随所に見せた５８分間。「こんなに幸せな時間ってあるのかなっていうくらい、幸せでした」。笑顔で１３年の現役生活にピリオドを打った。

９月２６日に今季限りでの引退を発表した。その時は既に膝の痛みは限界を通り越していた。激痛でベッドからは起き上がれない。たまに訪れる痛みのない一日を「ご褒美」とまで呼んだ。ピッチに出たものの、１メニューでクラブハウスに逆戻りすることが日々増えた。

５月のある日、ピッチから離れた場で、こう漏らした。「今年で辞めようと思っている。正直、もうきつい」。手術のたび、練習に戻ってきた際に弱音を吐いたことは、一度もなかった。付いた異名は「不屈の男」。そんな男が耐えられなくなったほど、苦しみ、出した苦渋の結論だった。

試合後の会見で、こう口にした。「この場にけがなく、こうしていられることがほっとしている」。試合中に大きな痛みこそ感じなかったが、不安がぬぐえない状態で走り切ったラストマッチ。苦しみから解放された今、やりたいことは「普通の生活」。その言葉がこれまでの苦難の人生を、物語っていた。

明確な未来像がある。来年からは札幌に残り、下部組織の指導者となる。小４から赤黒のユニホームを着続けた深井が、後進の育成を図っていく。その先の目標は札幌のトップチームを指揮すること。「必ずこのピッチに監督として帰ってくる。その時を夢見て、ひたむきに努力していきたい」。希望に満ちた表情で、深井が次のステージへと歩み出した。（砂田 秀人）