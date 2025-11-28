「迷わずカートイン」「カフェスイーツみたい♡」【コストコ】の「眼福スイーツ」が新登場！

【コストコ】で今買うなら、ホリデーシーズンのパーティにもぴったりな「新作スイーツ」がおすすめ。今回は、マニアが激推しするおしゃれな商品をピックアップしました。ボリューム満点なので、シェアして楽しむのも良さそうです。

大容量スイーツ「洋梨とキャラメルのケーキ」

コストコといえばの、大きなパックにドドンと入ったスコップケーキ。新作は、キャラメル & 洋梨の組み合わせです。@costco_hackerさんによると「シャクっとした洋梨」と「キャラメルのほろ苦さ」が相性抜群だとか。スポンジ・クリーム・洋梨のシロップ漬けがぎゅうぎゅうに詰まっていて、1kg超え。パーティメニューの1品としても重宝しそうです。冷凍保存可能で、半解凍して食べるとアイスケーキのようになるそうです。

@costco_hackerさんが「見つけた瞬間、迷わずカートイン」したというのがこちらの「アールグレイカップケーキ」です。食べやすいサイズのカップケーキが8個入っていて、お値段は\998（税込）。生地はふんわりとしたシフォンケーキのような感じで、ホイップの上にはオレンジピールやアーモンドスライスが乗っています。大きくてボリューミーな商品が多いコストコですが、これは初心者でも買いやすそう。紅茶スイーツ好きは要チェックです。

パクパクいける「キャラメルクリームのプチドーナツ」

手軽にシェアできるスイーツをお探しなら「キャラメルベニエ」がおすすめです。パクっとつまみやすい小さめサイズのドーナツのような焼き菓子で、中にはキャラメルクリームがたっぷり。25個入りで\1,398（税込）と値段もお手頃です。そのまま食べるのはもちろん、軽くトーストすると表面がカリッとして、さらにアイスやホイップを添えれば「おうちでカフェ気分」が楽しめると@costco_hackerさんも絶賛されています。

もったり濃厚「はちみつグリークヨーグルト」

コストコで大人気の「アテナ ギリシャヨーグルト」から新フレーバーのマヌカハニーが登場。400g × 3個の小分けタイプで食べやすくなっています。ねっとり濃厚、硬めな食感はそのままにマヌカハニーならではの自然な甘さが感じられるそう。ナッツやフルーツなどをトッピングするのもよさそうです。高タンパク・ヘルシーなスイーツをお探しの方は、試してみる価値ありですよ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A