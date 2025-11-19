モンクレール + ジル サンダー、初コラボレーション。自然から着想した新コレクションが発売
アウトドアとモードを横断するモンクレールと、ミニマルかつ精密なデザインで知られるジル サンダー。両ブランドが初めて協業した新作コレクション 「Moncler + Jil Sander」 が、11月18日（火）より発売されます。自然界の静かなエレガンスをテーマに、山の伝統と現代的なデザイン言語を重ね合わせることで、機能性と洗練を備えた新しいシルエットが提示されています。
本コレクションは、モンクレールの原点である“山への敬意”を象徴するアウトドアの要素と、ジル サンダーが貫いてきたクラフトマンシップ、素材への深い洞察、構造美を融合したものです。静謐な自然の曲線やフォルムを想起させるラインが随所に取り入れられ、丸みのあるシルエットやボリュームを持たせたレイヤリングが特徴となっています。ダブルウール、ロングヘアーウール、コットンツイル、ダウンを用いたナイロンなど、両ブランドらしい上質な素材使いが際立ちます。
コレクションのビジュアルは、デジタルスタジオで制作されたショートフィルムとして発表されました。雪山、丘陵、松林などの自然風景が投影され、動きのある映像がファブリックの質感を際立たせます。衣服と自然の関係性を描き出すこの表現は、コレクションの持つ静かな力強さと、有機的な美しさを象徴しています。
発売日は 11月18日（火）。国内では、MonclerブティックおよびMoncler公式オンラインストア、Jil Sander主要店舗および公式オンラインストアに加え、一部セレクトショップにて展開されます。また、伊勢丹新宿店ではポップアップイベントが開催され、ウィメンズ（11月18日〜11月24日）、メンズ（11月25日〜12月1日）が順次登場します。
機能性、精密さ、自然のエレガンス。その三つの軸が重なり合うことで、アウトドアとモードの境界線を新たに描く「Moncler + Jil Sander」。初コラボレーションならではの視点が凝縮されたコレクションです。
【販売情報】
発売日：11月18日（火）
販売店舗：
・一部のモンクレールブティックとセレクトショップ、モンクレールオフィシャルECサイト
・ジル サンダー 銀座を含む主要店舗、ジル サンダーオフィシャルECサイト
【ポップアップ開催概要】
MONCLER + JIL SANDER ポップアップ ストア （ウィメンズ）
会期：11月19日（水）〜 11月25日（火）
会場：伊勢丹新宿店本館3階＝センターパーク/ザ・ステージ#3
MONCLER + JIL SANDER ポップアップ ストア （メンズ）
会期：11月19日（水）〜 12月2日（火）
会場：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 プロモーション
お問い合わせ：
モンクレール ジャパン
0120-938-795
www.moncler.com
