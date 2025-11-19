このデザインはズルすぎる…♡100円なのが不思議なグッズ

シーリングスタンプ用グッズが充実するダイソーで、またしても凄い商品を発見！ディズニーの名作「シンデレラ」デザインのスタンプヘッドです♡可愛らしいシンデレラのシーリングスタンプを手軽に楽しめます。100円なのが不思議なくらい、クオリティの高さも抜群！早速使ってみたので、コツなどもあわせてご紹介します。

商品情報

商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（シンデレラ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480715186

こんなに可愛いのに100円！？♡シンデレラのシーリングスタンプをダイソーで発見♡

シーリングスタンプ用のさまざまなグッズが販売されているダイソー。最近は、ディズニーコラボのスタンプヘッドなども販売されているので、毎回売り場を必ずチェックしています。

今回は、そんなダイソーとディズニーのコラボから登場したスタンプヘッド『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（シンデレラ）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、手芸グッズ売り場に陳列されていました。

こちらは、シンデレラデザインの可愛いスタンプヘッドです。可愛さに惹かれて購入してみました。

こちらのシンデレラの他にも、シンデレラ城をモチーフにしたデザインもありました。

また、「美女と野獣」や「塔の上のラプンツェル」など、バリエーションがあります。

こちらはスタンプヘッドのみの販売となっているので、別売のスタンプハンドルに取り付けて使用します。

まず、お好きなカラーのワックスを溶かし、シーリングしたい場所に垂らします。

表面がうっすらと乾くまで待ち、上からゆっくりとスタンプを押します。そして4〜5秒置いてから、ゆっくりとスタンプを離します。

ワックスを多めにしてゆっくりスタンプを押すのがコツ！

上手くできるか心配でしたが、シンデレラの素敵なシーリングスタンプが完成しました♡

不器用なのでいつもは失敗してしまいますが、今回は成功し、絵柄もはっきりときれいに出ました！

シーリングスタンプ初心者の筆者としては、規定よりも少し多めにワックスを使用して、スタンプの2回りほど大きめに円を描くようにワックスを丸く垂らし、乾かしてからスタンプを押すのがベストな方法でした。

ダイソーではワックスも100円で販売されているので、初心者さんはワックスを多めに購入して何度か練習するのもいいかもしれません。

今回は、ダイソーの『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（シンデレラ）』をご紹介しました。

上品なデザインなので、キャラクターアイテムとはいえ大人も使いやすいという点も魅力的です！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。