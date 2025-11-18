【紗々×柚子】30周年の新作！華やぐ柚子キャラメル♡クランキー新作も同日発売

30周年を迎えたロッテの「紗々」から、注目の新フレーバー「紗々＜華やぐ柚子キャラメル＞」が登場します。繊細な柚子の香りとキャラメルの深い甘さが絶妙に重なり、秋冬のご褒美スイーツにぴったり♡さらに同日、「クランキー＜香ばしキャラメル＞」も発売され、サクサク食感で気分まで上向く新作チョコが揃います。忙しい日々にそっと寄り添う、ロッテならではの魅力あるラインアップをご紹介します♪

紗々30周年の特別フレーバーが登場

「紗々＜華やぐ柚子キャラメル＞」は、約1.5mmの細いチョコレートの線を約1,350本重ねて作られた、まるで絹織物のような独自の美しさが魅力。

丁寧に切り分けられた69g入りで、想定小売価格は356円前後(税込)。和の世界観と繊細なパリパリ食感はそのままに、今回は海外でもトレンドとなっている“柚子”をプラス。

華やかな香り、上品な酸味、そしてキャラメルのコクが三位一体となり、ひと口ごとに贅沢な余韻を楽しめる仕上がりです。

サクサク食感のクランキー新作も同日発売

同日発売の「クランキー＜香ばしキャラメル＞」は、ホワイトチョコにキャラメルキャンディチップを練り込み、クランキー最大の特徴であるサクサク食感に“カリッ”とした心地良いアクセントをプラス。

価格は237円前後(税込)。忙しい日や寒い季節に、気分をそっと前向きにしてくれるような軽快な食感がポイントです。

パッケージにはクランキーぼうやが描かれ、手に取るだけで少しほっとできるようなポップな雰囲気に仕上がっています♪

30周年に込められた想いと開発ストーリー

今回の柚子フレーバーには「長く愛されてほしい」という願いが込められていると担当者は語ります。

1995年の誕生から支持され続けた紗々の魅力を新たな形で伝えるため、海外の来訪者向けに英語表記を取り入れるなどデザイン面でも進化。

インバウンド人気が高まる中、「複雑なデザインがユニーク」「面白い食感！」と好評(＊)を得ており、海外ユーザーへの橋渡しとしても期待されています。

＊ロッテ調べ

季節のご褒美に、心ときめく2つの新作を

秋冬にぴったりの贅沢チョコレートが揃った今回の新作ラインアップ。柚子の香りが心地よい紗々と、軽快な食感が魅力のクランキーは、忙しい毎日に小さな幸せを運んでくれる存在です。

どちらも手に取りやすい価格帯で、ちょっとした息抜きや自分へのご褒美にも最適♡全国発売のため、見かけたらぜひ味わってみてください。

30周年を迎えたロッテの新たなチャレンジとこだわりを、この機会に体感してみませんか？