不二家の冬限定「チョコまみれ」が真っ白に♡雪国気分を楽しむ新作スイーツ登場

毎年人気の不二家「チョコまみれ」シリーズから、冬だけの特別バージョンが今年も登場しました。真っ白なチョコレートでコーティングした“雪まみれ”仕様は、見た目も味わいもとびきりの冬仕様♡さらにホワイトチョコチップを加えることで、より濃厚なミルク感とコクを実現。まみれさんとチップくんが雪国で遊ぶ個包装デザインにも注目です。

不二家の「チョコまみれ」が真っ白に！

しっとりとしたチョコクッキーを真っ白なチョコで包み込んだ冬限定「カントリーマアムまみれさん続・追いかけて雪国ミドルパック」。

ホワイトチョコチップを練り込むことで、雪が降り積もったような可愛らしい見た目に仕上げています。

ミルクのまろやかな甘さとクッキーのコクが溶け合い、口の中でとろけるような幸福感を演出。冬のティータイムにぴったりの一品です。

全7種の個包装デザインで“まみれワールド”を満喫♪

個包装には、まみれさんとチップくんが雪まみれになるまでのストーリーが描かれた全7種類のデザインを採用。

開けるたびにストーリーが進むような仕掛けが楽しく、家族や友人とシェアしても盛り上がること間違いなし♪

お菓子としてだけでなく、見た目でも心をほっこりさせてくれる遊び心あふれるパッケージです。

サイズ違いも登場！持ち運びに便利な小袋タイプ

2025年11月18日(火)発売の「カントリーマアムまみれさん続・追いかけて雪国ミドルパック」は、112g入りの大容量パック（オープンプライス）。

さらに、11月11日(火)にはコンビニ限定で48g入りの小袋タイプも登場。どちらも冬季限定発売のため、見つけたら即ゲットがおすすめです♡

冬のご褒美に、不二家の“雪まみれスイーツ”を

寒い季節にぴったりの、見た目も味もほっとする冬限定スイーツ。不二家「チョコまみれ」シリーズの新作は、雪景色のように真っ白で、甘く優しい味わいが魅力です。

まみれさんとチップくんの世界に癒されながら、温かいドリンクと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか♪冬のティータイムが、もっと特別なひとときになりそうです。