ミノルマンこと廣畑実氏が提唱…インコースを“外から”押し込む

多くの野球少年が、インコースを打つ際に窮屈になって詰まってしまい、うまく打てないという悩みを抱えている。一方で、大阪桐蔭高野球部の元主将で、野球塾「AMAZING」を運営し、「ミノルマン」の愛称でYouTubeでも活躍する廣畑実さんによれば、インコースはきれいに内からバットを出し芯で打とうと意識するよりも、バットのヘッドから根元まで全体を使い、“アウトサイドイン”のイメージを持つことが重要だと指摘する。インコースに差し込まれずヒットにできるスイングを作るための意識とは。

一般的な打撃指導では、バットを体の近くを通すような「インサイドアウト」で振ることが教えられる。しかし、インコースのボールを打つ際、内側からバットを出そうとすると無理が生じ、窮屈なスイングになってしまうことがある。よってセオリー通りではなく外から内、「アウトサイドイン」の意識で振ることが効果的だと廣畑さんは語る。

具体的にはトップの位置を作った後、体から遠い位置からバットを近くに入れていくように振る。バットが胸の前にある状態でボールを打てるため、詰まった場合でも押し込む力が生まれて、体の近くを通るボールを押し出せるという。

インコースをインサイドアウトで振ろうとすると、体が横向きのまま手だけが前に出た状態になり、ボールに押し込まれてしまう。結果的に、弱い逆方向のフライになりがちだ。アウトサイドインならば、詰まっても内野と外野の間に落ちたり、センター前に飛んだりするような打球が生まれる。

子どもたちがインコースを苦手と感じる原因の多くは、教科書通りのスイングにこだわりすぎている点にある。「体の構造であったり、バットを出す形、自分の構えを考えた時に、スムーズに振れることが一番バッティングでは大事」と廣畑さん。この技術を習得すれば、これまで苦手だったインコースも得意になるはずだ。（First-Pitch編集部）