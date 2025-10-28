5打席目から異例の4打席連続敬遠、1試合4敬遠はWS初

【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、シリーズ新の1試合4敬遠となった。5打席目から異例の4打席連続敬遠。ファンも「さすがに伝説だぞ」「笑うしかない」と唖然だった。

大谷は1打席にエンタイトル二塁打を放つと、第2打席は右越えソロ、第3打席は左中間を破る適時二塁打、第4打席は左中間へ同点ソロと全打席長打を放った。5-5のまま試合が終盤に突入すると、ブルージェイズ側は徹底した“作戦”を貫いた。9回の第5打席から申告敬遠。ドジャースタジアムはブーイングが鳴り響いたが、功を奏した形となり全て無失点でしのいだ。

SNS上では「松井秀喜の高校時代の連続敬遠記録にあと一つ」「スターの証ですわ」「敬遠しない理由無いんすよね」「実際大谷を申告敬遠してるブルージェイズが正しいよな」「連続申告敬遠記録どこまで伸びるんだ」などの声が。また「申告敬遠回数制限してほしいわ」「敬遠のルール変えてくれ」といった意見もあった。（Full-Count編集部）