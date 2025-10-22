フラッグシップスマホ「Samsung Galaxy S25・S25 Ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16／One UI 8へのOSバージョンアップが提供開始
|フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」の日本向けメーカー版がAndroid 16に！
Samsung Electronics（以下、Samsung）は21日（現地時間）、同社が展開する「Galaxy」ブランドにおける5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」（ともにSamsung Electronics製）の日本向けメーカー版「Galaxy S25（型番：SM-S931Q）」および「Galaxy S25 Ultra（型番：SM-S938Q）」に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年10月21日（火）より順次提供開始するとお知らせしています。
Galaxy S25 SM-S931QおよびGalaxy S25 Ultra SM-S938QはGalaxyブランドにおいて毎年前半に投入されているフラッグシップスマホ「Galaxy S」シリーズの最新モデルであるGalaxy S25シリーズの標準モデルと最上位モデルの日本向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）で、大まかなデザインや製品コンセプトはGalaxy S24シリーズを継承しつつもより高性能化され、さらにブラッシュアップされています。
主な違いは画面サイズに伴うサイズや質量のほか、バッテリー容量やリアカメラなどを中心に異なっており、Galaxy S25 UltraはUWBやSペンに対応しており、Galaxy S25シリーズは日本向け製品についてもWi-Fi 7に対応しているほか、日本向け製品ではおサイフケータイ（FeliCa）にも対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・Samsung、新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25+」、「Galaxy S25 Ultra」を発表！S25とS25 Ultraは日本でも発売 - S-MAX
・サムスン電子ジャパン、新フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」を2月14日に発売！1月31日予約開始。価格は12万9千円から - S-MAX
・NTTドコモやKDDI、ソフトバンクがGalaxy S25やGalaxy S25 Ultra、Galaxy Ringなどの取り扱いを発表！価格などをまとめて紹介 - S-MAX
・新プレミアムスマホ「Galaxy S25 Ultra」を写真や動画で紹介！幅狭＆薄型化でより軽く持ちやすく。SペンはBluetooth非対応に【レビュー】 - S-MAX
発売時にはAndroid 15がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16をベースにしたOne UI 8が提供開始されました。なお、各機種ともに7世代のOSバージョンアップが保証されています。更新方法は本体のみでは「設定」→「ソフトウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」と選択して画面の案内に従って操作します。ビルド番号の確認方法は「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア情報」→「ビルド番号」から。更新による変更点は以下の通りですが、One UI 8の詳細はについてはメーカーの公式Webページ『One UI | Samsung Japan 公式』をご参照ください。
One UI 8.0（Android 16）
Galaxy AI
通話内容を画面で確認
通話文字起こしでは、通話中に相手との会話内容がリアルタイムで画面に表示されます。 会話の内容を画面上で追うことができるため、聞き逃す心配がありません。
ペットの個性的なポートレートを作成
ポートレートスタジオで、ペットの個性を引き出しましょう。 ポートレートエフェクトを、人物だけでなく犬や猫の写真にも適用できるようになりました。 魚眼レンズ、油絵、その他いろいろなスタイルが選べます。
サウンドをクリアに
オーディオ消しゴムを使えば、風切り音などバックグラウンドノイズの音量を自動的に下げ、相手の話に集中することができます。 オーディオ消しゴムは、ギャラリー、動画プレーヤー、Samsung Notes、ボイスレコーダー、電話で使用できます。
Now Briefで最新情報を入手
あなたの興味や状況に合わせて、タイムリーな最新情報、役立つ情報を一日中お届けします。 Now Briefには、エッジパネル、ホーム画面のウィジェット、Now barの通知からアクセスできます。
緊急通知の翻訳
お使いの言語以外で緊急通知を受信しても、重要な内容を見逃さずに確認できます。システム言語と異なる言語で緊急通知を受信した場合、Galaxy AIが自動的に翻訳します。
さらに高速化したAIセレクト
AIセレクトを起動後、待つことなくすぐに画面内の領域を選択できるようになりました。
AI生成物を、より便利に確認
画面を横長にした状態で、対応アプリのコンテンツを要約または翻訳すると、その結果が元のコンテンツと左右に並んで一緒に表示されるようになりました。
パーソナライゼーション
ロック画面の新しい時計
新しいフォントを使用したスタイリッシュな時計で、人目を引く個性的なロック画面にすることができます。 人物や動物の写真の形に応じてフォントサイズと位置が柔軟に変化し、自分だけの完璧なスタイルを適用できます。
壁紙の提案
新しい壁紙選びのアシスト機能を利用できます。 あなたのギャラリーから、風景、都市、花、ペット、人物など各種カテゴリの最高の写真をスマートフォンが選び、お勧めとして提案します。
生産性
ロック解除せずに株価をチェック
Googleファイナンスで、ウォッチリストに追加した株価に大きな変動があった場合、取引終了時にNow barに表示されます。
Quick Shareで手軽にファイルを共有
かつてない手軽さでファイルの送受信ができます。 クイック設定の「Quick Share」ボタンをタップして始めましょう。 Quick Shareが表示されている間、新しいファイルを簡単に受信でき、Quick Shareから直接ファイルを選択して送信することもできます。
付箋
Samsung Notesのドキュメントに手早く注釈メモを付けることができます。 追加できる付箋の数は無制限で、後で取り除くことも簡単にできます。元のドキュメントに影響を及ぼす心配もありません。
ダウンロードしたファイルを素早く探す
ダウンロードしたアプリを基準に、ファイルを絞り込めるようになりました。 この機能は、「マイファイル」のダウンロードビューと履歴ビューで利用できます。
新しくなったSamsungブラウザ
必要な機能に素早くアクセス。 Samsungブラウザメニューが、最もよく使う機能に簡単にアクセスできるよう最適化されました。 また、自分の好みに合わせてレイアウトをカスタマイズすることもできます。
縦長画面で使える関数電卓
関数電卓を使うために画面の向きを変える必要はありません。 従来の横長表示に加え、縦長表示のままでも関数電卓が動作するようになりました。
マルチタスク
接続されたディスプレイでDeXをさらに活用
外部ディスプレイ接続時に、ホーム画面にウィジェットを追加することや、マウスとオンスクリーンキーボードの設定コントロールが可能になりました。
DeXのディスプレイ対応機能が強化
新しいSamsung DeXでは、外部モニターやテレビ接続時に選択できる設定の幅が広がりました。 最大WQHDまでを含む最適なディスプレイ解像度を選び、画面の向きも90度、180度、270度回転させることができます。
強化された分割画面表示
2つのアプリを分割画面で開いた際、現在使用中のアプリに集中できるよう、一方のアプリを画面端にスワイプして移動できます。別のアプリを使用したい場合は、スワイプしたアプリをタップしてください。いつでもすばやくアプリを切り替えられます。
リマインダー
新しくデザインされたリマインダー
リマインダーアプリのデザインが一新されました。画面上部に各種カテゴリが表示され、カテゴリごとのリマインダー件数を一目で把握できます。 カスタムカテゴリはタップで簡単に隠すことができ、画面を広く使えます。 もう一度タップすれば、再びカスタムカテゴリが表示されます。
新しいサンプルリマインダー
リマインダーの知られざる力を使いこなしましょう。 リマインダーアプリで、サンプルのリマインダーテンプレートが使えるようになりました。テンプレートを見れば、生活の中で重要なタスクの管理にリマインダーを役立てる方法がわかります。
簡単にリマインダーを追加
新しいリマインダーの追加操作がとても簡単になりました。 画面下部のボックスにリマインダーを入力するだけです。 文字入力に合わせて表示される候補をタップして選べば、書く手間が省けます。 テキストボックスの下にあるボタンでは、チェックリスト、場所、写真を追加できます。 さらに、マイクアイコンをタップして音声入力すれば文字入力を完全に省くこともできます。
休暇中には割り込みの表示を停止
リマインダー設定に、週末や祝日にはリマインダーアラートを一時停止するオプションが追加されました。
カレンダー
カレンダーでリマインダーを管理
リマインダーアプリを開かずに、カレンダーアプリから簡単にリマインダーを作成できます。 「+」ボタンをタップすると、イベントの追加とリマインダーの追加の選択肢がいつでも表示されます。 また、カレンダー上のリマインダーをドラッグ＆ドロップしてスケジュールを変更することもできます。
イベントをすばやく追加
クイック追加メニューでイベントの追加を開始すると、過去のイベントに基づいてイベント名と時刻の候補が表示されます。 いずれかの候補をタップすると、それ以上の入力操作なしでイベントを追加できます。
休暇中には割り込みの表示を停止
カレンダー設定に、週末や祝日にはカレンダーアラートを一時停止するオプションが追加されました。
Samsung Health
ランニングコーチ
Samsung Healthの新しいランニングコーチ機能は、初心者にも経験豊富なランナーにも、パーソナライズされたトレーニングプログラムとヒントを提供します。怪我のリスクを最小限に抑えながら、距離やスピードの向上をサポートします。 Galaxy Watch7以降で利用可能です。
就寝時刻のガイダンス
おやすみのタイミングを適切に選んで、すっきりと目覚めましょう。 新しい就寝時刻のガイダンス機能は、自分の睡眠データを分析して、毎晩の最適な就寝時刻のおすすめを示します。
ランニングチャレンジ
ステップチャレンジに加え、友達と一緒にランニングのチャレンジを楽しめるようになりました。 目標距離を設定して到達までの早さを競うことや、制限時間を設定して時間内に走れた距離を競うことができます。
抗酸化物質の摂取量をチェック
抗酸化指数（ラボ）は、Galaxy Watchを使って皮膚のカロテノイドレベルを検出する機能です。 カロテノイドは身体のアンチエイジングに役立つ抗酸化物質の一種で、果物や野菜に含まれています。 Galaxy Watch8およびGalaxy Watch Ultraで利用可能です。
食事記録のリマインダー
着実にカロリー目標の達成を目指しましょう。 Samsung Healthで、食品の摂取量を記録するためのリマインダーを設定できるようになりました。
血管ストレス測定
Galaxy Watchを使って、血管負荷、つまり血管にかかるストレスの大きさを測定できます。 まず、睡眠時にWatchを装着して少なくとも3日間のベースライン測定を行います。すると、時間の経過を追って血管負荷の変化を把握し、負荷の上がるときや下がるときがわかるようになります。 Galaxy Watch8およびGalaxy Watch Ultraで利用できます。
健康データを友達や家族と共有
家族グループだけでなく、友達とも健康データを共有できるようになりました。
写真と動画
上下スワイプでクイックコントロールを開く
カメラのプレビュー領域内をどこでも上下にスワイプするだけで、今までになく簡単にクイックコントロールを表示できます。 この方法でクイックコントロールを開くには、カメラ設定で「画面を上下にスワイプ」の設定を「クイックコントロールを開く」に変更してご利用ください。
露出モニターで撮影の照明条件を最適に
プロモードとプロ動画モードの新しい露出モニターは、写真や動画の露出を最適に調整するために役立ちます。 「ゼブラパターン」を選ぶと、露出オーバーの領域にストライプが表示されます。「フォルスカラー」を選ぶと、全体が露出レベルに基づいて色分け表示されます。
Log動画を撮影して高度な編集
Log形式で動画を撮影すると、カラーグレーディングをプロ並みにコントロールできます。 使い方は、カメラ設定とプレビューでLogをオンにしてから撮影を始めるだけです。 動画モードとプロ動画モードで動作します。
オーディオ改善
Galaxy Buds設定へのクイックアクセス
Galaxy Budsのコントロールが今まで以上に簡単になりました。 スマートフォンの設定から直接Budsの設定を調整でき、Galaxy Wearableアプリを開く必要はありません。
Auracastブロードキャストに簡単に接続
Auracastを使うと、1台の端末から複数のリスニング端末に対して一斉にオーディオをブロードキャストすることができます。 QRコードをスキャンするだけの簡単操作でAuracastブロードキャストに接続できるようになりました。 また、自分のブロードキャストへの接続を受け付けるQRコードの生成もできます。
コミュニケーション
プロフィールカードの改善
プロフィールカードを作成、編集して名前や写真を最適にレイアウトすることが、さらに簡単になりました。 作成したプロフィールカードを共有すると、通話を発信したとき相手側に自分のプロフィールを表示できます。
連絡先で録音された通話を確認
過去の通話内容を簡単に確認できるようになりました。 録音された通話は連絡先の履歴画面に表示されます。
セキュリティおよびプライバシー
アップグレードされたセキュリティフォルダ
機密性の高いアプリやデータは、スマートフォン上の保護された別領域に保管しましょう。 セキュリティフォルダがロックされると、フォルダ内のアプリがすべて終了し、通知が鳴らないように設定できます。 また、保護効果を最大限に高めるには、セキュリティフォルダを完全に非表示にして暗号化することもできます。
より強力なアカウントセキュリティ
Knox Matrixは、Samsungアカウントにログインしている端末のセキュリティリスクを定期的にスキャンします。 端末上に重大なリスクが見つかった場合は、あなたのアカウントや他のデバイスにセキュリティリスクが広がるのを防ぐため、その端末を自動的にSamsungアカウントからサインアウトします。 端末のセキュリティ状態は、セキュリティおよびプライバシーの設定でいつでも確認できます。
画面ロック時の通知内容の表示/非表示
通知設定に、スマートフォンがロックされている間の通知内容の表示または非表示を選べるオプションが加わりました。 通知内容を表示すると、スマートフォンのロックを解除することなく通知を手早く確認できます。非表示にすると、通知が他の人に見られるのを防ぐことができます。
ユーザー補助
アシスタントメニューでピンチ/ズーム操作
アシスタントメニューに、画面の拡大/縮小を行う方法が増えました。 片手でドラッグして画面を拡大/縮小できるだけでなく、画面のボタンを押す操作でズームレベルを調整することも可能になりました。
キーボードでマウス操作を使用
マウスを使用することが不可能または不都合な状況では、ユーザー補助設定で「マウスキー」をオンにすると、外付けキーボードを使ってマウスのポインター移動、クリック、長押し、スクロール操作ができます。
キーボードの拡大表示
オンスクリーンキーボードのキーを大きく表示し、見やすさ、タップしやすさを高めることが可能になりました。 拡大設定で、拡大キーボードをオンにした状態でのキー入力を試すことができます。
Bluetooth補聴器を簡単にペアリング
Bluetooth補聴器のペアリングと接続が、ユーザー補助設定の補聴器サポート画面から直接行えるようになりました。
モードとルーチン
新しいプリセットルーチン
天候やその他の高度な条件に対応する新しいプリセットルーチンが用意されました。 そのまま使うことも、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。
新しいルーチンアクション
時計、カレンダー、Samsung Notesアプリからデータを取得する新しいアクションが用意されました。 取得したデータは、ルーチン内で、他の条件やアクションに利用できます。
さらに多くの改善
アラームを簡単に整理
アラームグループ画面の「+」ボタンをタップして、アラームグループに既存のアラームを追加できるようになりました。 また、ホーム画面のウィジェットにアラームグループを追加すると、タップ1回でグループ内のすべてのアラームをオンまたはオフにすることができます。
より便利になったアプリ通知設定
アプリの通知設定で、アプリごとにポップアップ通知のスタイルを個別に選択できるようになりました。
改良された天気アプリのビジュアル
天気アプリに表示される画像がより豊かでリアルになり、現在の気象状況を直感的に理解しやすくなりました。
気象データプロバイダ
すべての地域について、気象データの提供元がThe Weather Channelに統一されました。 アップデート後、一部の地域名表示が変わることがあります。
