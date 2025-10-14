指原莉乃が10月13日、自身のInstagramを更新。AKB48の握手会イベントに参加したことを報告した。

（関連：【画像】指原莉乃、AKB48握手会で久々のアイドルモード）

指原は、今年12月にグループ結成20周年を迎えるAKB48のメモリアルシングル『Oh my pumpkin！』にレジェンドOGメンバーとして前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜と共に参加。そして10月13日に東京・幕張メッセにて開催された同シングルの発売記念イベントにOGメンバー4人も登場した。

指原はInstagramに「今日はすーーーーっごく久しぶりに全国握手会に参加させていただきました！（今はもうこうやって呼ばないのかな？）お邪魔しました！」と報告し、「サプライズで握手参戦も！小嶋さんの粋な計らいで本当に当日急遽決まったんです！抽選で当たった方と握手しました 楽しかった～」と裏側を明かした指原。投稿された写真には、衣装姿で可愛くポーズを決めた完全アイドルモード写真、カメラに向かい「行ってきまーす」とピースをする動画、そして最後の写真には「AKBのみんなと本番前に！1番の上の段の山作ってる3人、なんのポーズなんだろ…ひたすら気になる」と集合写真を公開し、現在はアイドルをプロデュースする側の指原だが、久しぶりに自身がアイドルを楽しんだ様子。

コメント欄には久しぶりのアイドルらしい姿に多くの反響が寄せれた。

（文=本 手）