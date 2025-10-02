モデルでタレントの藤田ニコル（27）が2日、都内で「MUSINSA TOKYO POP−UP STORE 2025」オープニングイベントに出席した。

韓国を代表するファッションプラットフォームのMUSINSA（ムシンサ）が、その世界観を体験できるポップアップストアを3日から26日まで、東京・渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOでオープンする。藤田は大きなフリルのえりがついた白ブラウスに、グレーのジャケット、黒いベロアのパンツを合わせた。

「らしさ、MUSINSA」がコンセプトとあって、自分らしさについて「変化を恐れないこと。変化に柔軟に対応できることが自分らしさかなと思います」と回答。注目の秋冬トレンドは「今日も着ているビッグシルエットのジャケットが今季っぽい。私物でもまねしてジャケットを着ていきたいです。かっこよく仕事現場に行ってもはまるし、友達と会うのにもはまる」と話した。

今後の活動については「自分の軸になっているのはモデルのお仕事。小6から始めて今、初めて専属雑誌がない期間。だからこそいろんな雑誌に呼んでいただけて、違う自分になれる成長の期間だと思うので、たくさん表現したい」と意気込んだ。