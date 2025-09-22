この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が語る「どの国の税金も払わない！パーマネントトラベラーという非常識な生き方」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「資産5億円以上の富裕層が選ぶ究極のライフスタイル！非常識な生き方で快適に過ごす方法はこれ！」と題した動画で、富裕層に広がるパーマネントトラベラーという究極の生き方について語った。動画冒頭、宮脇氏は「パーマネントトラベラーになりたいのであれば、それ相応の覚悟が必要」と、話題性十分な切り口で現実の厳しさを強調。世界各国を拠点に、好きなときに好きな場所で生活する、究極のライフスタイルが実現できる一方で、その裏にある税務・法務上の問題点について詳細に解説した。



宮脇氏はまず、パーマネントトラベラーが「各国の法律が定めている居住者の条件をギリギリ満たさない期間だけ滞在し、どの国にも税金を納めないようにしている」と言及。憧れのライフスタイルの一方で「税金逃れは、理論上は可能かもしれませんが、現実はかなり複雑」と現実の壁に触れた。さらに、生活の要素を分散するファイブ・フラッグ理論にも言及し、「国籍・居住地・ビジネス・資産・余暇の拠点を分けることで、より柔軟に生きられる」「パスポートや資産を使い分けて、人生そのものをデザインする時代」と現在のトレンドを紹介した。



一方で、日本の税法や居住者認定の難しさについても「日本では滞在日数だけでなく、生活の本拠がどこにあるか、という曖昧で主観的な判断基準が重視される」と厳しく指摘。「住民票や家族の滞在地など、細かい部分まで見られます。単なる長期旅行者と認定されてしまうと、税制面で期待した効果は得られない可能性もある」と警鐘を鳴らした。また国際的には「デジタルノマドビザなど新しい制度も続々登場しているが、各国ルールと日本の規定を正確に把握し、専門家に相談するべき」とアドバイスした。



最後に宮脇氏は「人生の拠点を自分でデザインできるのは面白い時代。ただし、安易に情報を鵜呑みにして動くのは危険。やるのであれば徹底的な覚悟とリサーチが必要」と動画を締めくくった。