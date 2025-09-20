[Alexandros]¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖAsh¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
[Alexandros]¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖAsh¡×¤ò9·î29Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
TOKYO MX¡¢MBS¡¢BS¥Õ¥¸¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡Ù¤ÎÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡ÖAsh¡×¤Ï¥À¡¼¥¯¤Ê½Å¸ü¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Á´ÊÔ±Ñ»ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡Ù¤Ï¡¢Åá¤ò¿¶¤ë¤¦°ÕÌ£¤òÌä¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢170Ç¯¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ëµ´¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÏÂÉ÷Âç²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºß¡ÖÌÀ¼£ÊÔ¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¡¹½µÊüÁ÷¤ÎÂè24ÏÃ¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¿·¶Ê¡ÖAsh¡×¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ9·î27Æü¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈTOKYO FM¡Ö¤ª¤È¤ò¤«¤·¡×¤Ç¥é¥¸¥ª½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAsh¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add / Pre-save¡§https://lnk.to/Alexandros_Ash¡¡
¢¡¥é¥¸¥ª½é²ò¶Ø
TOKYO FM¡Ö¤ª¤È¤ò¤«¤·¡×
Ëè½µÅÚÍËÆü12:30¡Á12:55
https://www.tfm.co.jp/okashi/¡¡
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡Ù
¢¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡õ¥¥ã¥¹¥È
¸¶ºî¡§ÃæÀ¾¥â¥È¥ª ¡ÊÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë
´ÆÆÄ¡§Áê±ºÏÂÌé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÀÖÈø¤Ç¤³
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃÓ¾å¤¿¤í¤¦
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¿ùÂ¼Í§ÏÂ
Èþ½ÑÀßÄê¡§¹©Æ£¤¿¤À¤·¡Ê¥Ñ¥¤¥ó¥¦¥Ã¥É¡Ë / °ëÊÕ·ë¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë / ¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë
Èþ½Ñ¥Ü¡¼¥É¡§°ëÊÕ·ë¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÂçÀ¾ÊöÂå
3D´ÆÆÄ¡§±óÆ£À¿¡Ê¥È¥é¥¤¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ë
»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜºäÎ¿Ê¿
ÊÔ½¸¡§×¢À¥À¶»Ö¡Êeditz¡Ë / »³¾òÍµ¹á¡Êhisui¡Ë
²»³Ú¡§¹âÅÄÎ¶°ì¡ÊMONACA¡Ë / ¹Àî·Ã°ì¡ÊMONACA¡Ë / ¹â¶¶Ë®¹¬¡ÊMONACA¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¸¶¸ý¾º
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥Ó¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥ô¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§²£ÉÍ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥Ü
¿ÓÂÀ¡§È¬ÂåÂó
Îë²»¡§¾åÅÄÎïÆà
ÇòÀã¡§Áá¸«º»¿¥
Æ±²½¤Îµ´¡§Çò·§´²»Ì
±ó¸«¤Îµ´½÷¡§¶áÆ£Í£
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX ¡§Ëè½µ·îÍË24»þ00Ê¬¡Á
MBS¡§Ëè½µ²ÐÍË27»þ00Ê¬¡Á
BS¥Õ¥¸¡§Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Á
¢¡ÇÛ¿®¾ðÊó
Ëè½µ·îÍË24»þ¡ÁABEMA¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ
Ëè½µÌÚÍË24»þ¡Á¤Û¤«ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ
¢¡WEB
¸ø¼°HP¡§https://kijin-anime.com
¸ø¼°X¡§@kijin_anime
¢£¡ã[Alexandros] presents THIS FES ¡Ç25 in Sagamihara¡ä
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡Chilli Beans.¡¡hard life (UK) ¡¡¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¡¤¯¤ë¤êUNISON SQUARE GARDEN¡¡WANIMA
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡ËÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
³«¾ì 09:00 / ³«±é 11:00 / ½ª±é 19:30 (Í½Äê)
½Ð±é¡§[Alexandros]¡¡10-FEET¡¡go!go!vanillas¡¡HEY-SMITH¡¡¥Þ¥«¥í¥Ë¤¨¤ó¤Ô¤Ä MY FIRST STORYORANGE RANGE
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦°ìÈÌ
2ÆüÄÌ¤··ô 24,000±ß
1Æü·ô[11·î1Æü(ÅÚ)] 13,000±ß
1Æü·ô[11·î2Æü(Æü)] 13,000±ß
¡¦Ãæ¹âÀ¸³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È
2ÆüÄÌ¤··ô 18,000±ß
1Æü·ô[11·î1Æü(ÅÚ)] 10,000±ß
1Æü·ô[11·î2Æü(Æü)] 10,000±ß
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://thisfes.com/
¢£¡ã[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY ¡Æ25¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡ËOPEN 17:00 / START 18:00
²ñ¾ì¡§TOYOTA ARENA TOKYO
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥¢¥ê¡¼¥Ê»ØÄê10,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥ÉA»ØÄê 8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë¡¡
¥¹¥¿¥ó¥ÉB»ØÄê 6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
VIP SUITE 33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡¿¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨U-18 ¥Á¥±¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ ¸ø±éÅöÆü¡¢18 ºÐ°Ê²¼¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸½¶â 2,000 ±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
