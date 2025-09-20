¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Î°áÁõ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÊªµÄ¡Ä¸µNHK¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¡Ê31¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡¢¡È¤³¤¿¤Äµ»ö¡É¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤
¡¡º£Ç¯3·î¤ËNHK¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç°é¤Á¡¢±Ñ¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ëÃæ¡¢CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÈÌ¿¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÀî¤µ¤ó¤Ë¡¢°áÁõ¤¬¡ÖÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¡¢NHK¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿´¶¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
中川安奈さん
¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ë¡È¤³¤¿¤Äµ»ö¡É¤Ø¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤
¡½¡½º£Æü¤Î¼èºà¤Ë¤¢¤¿¤êµ»ö¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÃæÀî¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¡©
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡Ê°Ê¹ß¡¢ÃæÀî¡Ë¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹³¦·¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¡È¤³¤¿¤Äµ»ö¡É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤¬¡ÖÇØÃæ¤°¤Ã¤·¤ç¤ê¡×¤È¤«¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÎÉâ¤½Ð¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤â¤½¤âNHK»þÂå¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¼Ô¤ËÈÖÁÈ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈSNS¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÄÏ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¢þ¢þ¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥óÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬Èþ¿Í¤ä¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤°Õ¸«¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ý¤Á¾å¤²¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¤³¤¿¤Äµ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿ÍÎÉþ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¤¤Á¤¤¤ÁÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×°áÁõ¤¬¡ÈÍç¤Ë¸«¤¨¤ë¡É¤ÈÊóÆ»¤µ¤ìÂ³¤±¤¿»þ¤Î¿´¶
¡½¡½Çò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤ËÃå¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬Íç¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÃ¯¤â¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°áÁõ¤ÈËÜ¶È¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¿¿·õ¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼èºà¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê»Å»ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡Ä¤È¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¶â¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤Ê¤¤À¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ÃæÀî¡¡¤¿¤À¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÍç¤Ë¸«¤¨¤ë°áÁõ¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¸«¤¿¡¢CNN¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë»Ñ¡¢¤¢¤Î¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÆ²¡¹¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë»ÑÀª¡É¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¡¡ÀäÂÐ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¡¢¤à¤·¤íµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò´Ó¤±¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ì·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢¼«Ê¬¤Î¼´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
NHK¤òÂà¼Ò¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÍâÇ¯¡¢NHK¤òÂà¼Ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÃæÀî¡¡¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ý¤ÄÇ®ÎÌ¤ä¡¢Àª¤¤¤¢¤ëÀ¸¤Î¸½¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ëè²ó¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ¬»þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï²Ö·Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ÊÄ²ñ¼°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤í¤½¤í½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¾¯¤·¤º¤Ä´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³¤È¿´¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ä¤¤Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡Ä¡×¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë»Å»ö¤ÎÆñ¤·¤µ
¡½¡½º£Ç¯1·î¤Ë·è¿´¤·¤Æ3·î¤ËÂà¼Ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡¼Ò²ñ¿Í10Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÂç¤¤ÊÁÈ¿¥¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï1·îËö¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤ï¤ê¤ÈµÞ¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½NHK»þÂå¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡ÉÝ¤µ¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤â¾å¼ê¤Ë¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡¡»ä¤ÏÁê¼ê¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£°û¤ß²ñ¤Î¾ì¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¡È¤µ¤¸²Ã¸º¡É¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¥×¥í¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢ÊÖ¤·¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ç¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¡ÖËèÆü¤«¤Ð¤ó¤òÂØ¤¨¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÆü»È¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï°ã¤¦¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÇÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤«¤Ð¤ó¤ÎÄì¤«¤é¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¡É¤È¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤é¤·¤Æ¡£¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ»×¤ï¤º¥á¥â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¶¤È¤¤°ìÌÌ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ
¡½¡½¤ªÅÚ»º¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡¢¤Á¤ó¤¹¤³¤¦¡£
ÃæÀî¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡ª¡¡¤ï¤«¤ë¡ª¡¡¤Ã¤Æ¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤¢¤¢¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ÈÖÁÈ¤äÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤Ï¡©
ÃæÀî¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤É¤ì¤âÁ´Éô³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤Ë°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¡¢ºÇ¶á¤À¤È¡¢¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö¼ê¤ò°®¤ë¤È¥¥¹¤ÎÁêÀ¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÃµ¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤¢¤¶¤È¤¤°ìÌÌ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ö¤É¤¦¤»¿ôÇ¯¤Ç¾Ã¤¨¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä
¡½¡½¤¤Ã¤Á¤ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¡£
ÃæÀî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤³¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¡½¡½¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¥Ô¤ÎÀº¿À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤²¤µ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤âÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¿ôÇ¯¤Ç¾Ã¤¨¤ë¡×¤È¤«½ñ¤«¤ì¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢º£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤ò¸«¤¿¤é¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤¶¤È¤¤Àª¤¤¥¥ã¥é¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê±Ñ¸ì¤â³è¤«¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Êý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²ñ¼Ò¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë³Ê¹¥¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡×°Û¿§¤À¤Ã¤¿NHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»þÂå
¡½¡½º£»×¤¦¤È¡¢NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï°Û¿§¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ñ¼Ò¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë³Ê¹¥¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÏNHK¤Ë¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤ÃËÀ¤Ç¡¢½÷À¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤ÇËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½NHK¤Î¿·¤¿¤Ê½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼Áü¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¡©
ÃæÀî¡¡¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤ÏÂà¼Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤é¤ìÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢NHK¤Ë¤¤¤¿º¢¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¯¤·ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢NHK¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤âÂæËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤¤Ã¤Á¤ê¹Ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
¡½¡½À¤´ÖÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Ê´¶¤¸¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÃæÀî¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸Å¤ÎÉ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÂæËÜ¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢Ëè²ó¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½ñ¤ÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ÎÄÌ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÀî¡¡´ðËÜÅª¤ËÉáÃÊ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤³¤½¤¬ÏÓ¤Î¸«¤»¤É¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Î5ÉÃ¤ä10ÉÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤«¤é¡Öº£Æü¤ÎVTR¸å¤ÎÄù¤á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤Î¤Çº£¤Ï¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤¤Á¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
