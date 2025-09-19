お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、17日に放送されたHBC北海道放送「ジンギス談！」（水曜後11・56）に出演。独特なライブ風景を振り返った。

番組は7月20日に豪華ゲストを迎えて公開収録されたもので、第1回はサンドウィッチマンが登場。そこでタカアンドトシ・トシから「なんであんなに単独ライブの時間が長くなったの？」という質問が出た。

普通の単独ライブは1、2時間程度の公演だが、サンドウィッチマンは約4時間。本当なら「ネタ20本ぐらい必要」な時間だが、サンドウィッチマンは漫才、コントでネタ4本程度で終わる。伊達は、リハーサルは「50分で終わるけど、本番入ると4時間掛かる。不思議だよね」と首をかしげた。

漫才は通常なら5分前後で終わるはずが、「舞台に出て戻ってきたら1時間半経っている」。さらに「3分の1のお客さんは帰りますから」と異様なライブで、富澤も「最後の漫才で出てくると、お客さんが“にらんでいる”。まだやんのか。いつまでやるんだって」と、とにかく型破りなライブだ。

その理由について、伊達は「僕は舞台から降りたくない人間。お客さんの笑顔を見ていたい」といい、「漫才は、入るまでの落語でいう“まくら”、あれを1時間25分やる」と説明。これにはトシも「まくらじゃねえだろ！」とツッコんだ。

さらに富澤は「こいつが興奮してくれないとネタに入れない」と伊達を指摘。ネタでは、伊達が「興奮してきたな」と言って、本題に入るのが定番で、伊達の“興奮”待ちだといい、タカも「興奮しろよ！」とツッコんだ。

伊達は「1時間25分は僕がボケるんですけど、あと5分だけ富澤が全力でボケるので、お客さんもワケわかんなくなる」と、おかしなライブ風景を語っていた。