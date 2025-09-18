BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）のRIWOO（リウ）が、韓国の雑誌『Esquire WELLNESS』の表紙に単独で登場した。

【写真】『Esquire WELLNESS』創刊号表紙（BOYNEXTDOORリウ） ／2匹の愛犬を愛でるBOYNEXTDOORリウ 他

■BOYNEXTDOORリウが単独で登場！『Esquire WELLNESS』創刊号表紙3種が一挙解禁

リウは、『ESQUIRE Korea』創刊30周年を記念した別冊『Esquire WELLNESS』創刊号のカバーに抜擢。愛犬（ポメラニアン）と一緒に登場したカバーの他、オレンジヘアをオールバックにセットし、ボクシンググローブをはめた勇ましいショットが起用されたカバー、白ニットを纏い、頭の上にレモンを乗っけたかわいらしいカバーの3種が公開されている。

SNSには「リウの良さ最大限発揮されてて涙」「ビジュエグすぎ」「リウのオールバックやばい」「リウとわんこの組み合わせ癒しだわ」「リウたん単独表紙良すぎる」「リウのオレンジヘアー素晴らしいのよ」「なんとも感慨無量」「御曹司すぎるリウきた」「語彙力なくなるほどの殺傷能力100リウさん」「リウ初表紙おめでとう！」「かっこよすぎる」「リウペン発狂案件やん？」など、大きな反響が寄せられている。

■写真＆動画：2匹の愛犬を愛でるBOYNEXTDOORリウ