◆ 終盤の得点機逸し接戦を落とす…「岸田監督のガムを嚙むスピードも速くなるもんね」

オリックスは17日、ロッテと対戦し1−2で敗れた。同点で迎えた8回裏、連打で無死一・二塁の好機を作り、太田椋が犠打を試みるも邪飛となり失敗。さらに勝ち越しを許した直後の9回裏、先頭打者が四球で出塁するも、麦谷祐介が太田同様、犠打失敗で邪飛に倒れた。

得点機を逃し、接戦を落としたオリックス。17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・高木豊氏が「終盤こういう試合になってくると、犠打失敗は痛いよね」と振り返ると、解説の笘篠賢治氏は「やはり自ら犠牲になってしっかり送る、そこで点が入る保証はないが、でもしっかり形を作る。ここから先まだプレッシャーのかかる試合だらけなので、なんとかもう練習しかない」と喝を入れた。

高木氏は「やはりチームががっくりくるもんね。岸田監督のガムを嚙むスピードも速くなるもんね、これがまたイライラして。いや本当に頑張ってほしい」と苦笑交じりに指摘し「この負けは痛いよ、楽天が勝っているからね」と2.5ゲーム差となった4位・楽天とのCS争いにも目を向けた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』